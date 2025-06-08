Как менялось общество в Центральной Европе: секреты древнего питания

Новое междисциплинарное исследование, проведённое на кладбище в венгерском Тисафиреде, проливает свет на значительные изменения в рационе и социальной структуре населения Центральной Европы около 1500 года до н. э.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ неандерталец

Публикация в научном журнале Scientific Reports показала, как переход от средней к поздней бронзе сопровождался изменениями в стратегии выживания, питании и модели расселения.

Учёные сравнили образцы из разных временных слоёв и выявили: если в период средней бронзы питание было разнообразным и включало большое количество животного белка, то в позднем бронзовом веке рацион стал более однообразным и бедным. Одним из новшеств стало распространение кукурузного проса — раннего зернового растения, что указывает на начальные стадии аграрной революции в Европе.

Данные изотопного и радиоуглеродного анализа также указывают на снижение мобильности населения и смену миграционных маршрутов. Иммигранты позднего бронзового века прибывали из новых регионов, а поселения стали менее централизованными. Это совпало с отходом от иерархически организованного общества к более свободным социальным структурам.

Интересным выводом стало опровержение устойчивого мифа о скотоводческом образе жизни представителей курганной культуры: потребление животного белка снизилось, что предполагает иную экономическую модель.

Авторы подчеркивают: лишь с помощью биоархеологических методов можно точно установить, как менялись стратегии жизнеобеспечения и социальные устои древних обществ. Это исследование ещё раз доказывает важность объединения археологии, антропологии и естественных наук для понимания ключевых трансформаций в истории человечества.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

