Знаменитый монстр Несси обладал уникальной стратегией охоты. Спасения от него нет

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Учёные описали ранее неизвестный вид морской рептилии, жившей 85 миллионов лет назад, — Traskasaura sandrae. Этот древний морской хищник достигал в длину 12 метров и, по мнению палеонтологов, охотился, атакуя жертву сверху — уникальная стратегия для плезиозавров.

Фото: commons.wikimedia by EDOUARD RIOU (ENGRAVED BY LAURENT HOTELIN AND ALEXANDRE HUREL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ихтиозавр и плезиозавр

Обнаруженные ископаемые останки указывают на необычное строение: длинная шея, массивные острые зубы и сочетание как примитивных, так и продвинутых анатомических признаков. Это делает трасказавра особенным среди эласмозавров — подгруппы плезиозавров. Ученые предполагают, что этот хищник мог плавать вниз головой, что позволяло ему эффективно охотиться на аммонитов, дробя их раковины.

Первый фрагмент скелета был найден ещё в 1988 году на острове Ванкувер. С тех пор были найдены дополнительные образцы, включая скелет юной особи. Несмотря на описание окаменелостей в 2002 году, лишь теперь удалось точно определить их таксономическое положение.

Официальное научное описание нового рода было опубликовано в журнале Systematic Palaeontology, а найденные окаменелости представлены в Окружном музее Кортни и Палеонтологическом центре.

Это открытие не только пополняет список древних морских обитателей, но и подчеркивает палеонтологическое значение региона. Благодаря усилиям ученых и общественности, Traskasaura sandrae стал официальным ископаемым символом провинции.

Уточнения

Эласмозавр (лат. Elasmosaurus) — монотипический род плезиозавров из семейства эласмозаврид, включающий единственный валидный вид — Elasmosaurus platyurus.

