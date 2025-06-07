На краю Вселенной уже запущен таймер: эта пара звёзд готовит грандиозный финал

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте: на ночном небе вдруг загорается светило, ярче Луны в 10 раз. Не комета, не прожектор — звезда. Но есть нюанс: взорвётся она через 23 миллиарда лет. А значит, ни Земли, ни Луны, ни нас к тому времени уже не останется.

Фото: https://commons.wikimedia.org by ESA/Hubble and NASA, A. Nota, C. Britt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ звезда

Речь о недавно обнаруженной паре белых карликов — компактных останков некогда мощных звёзд, находящихся всего в 150 световых годах от нас. Система WDJ181058.67+311940.94 обречена завершить своё существование как сверхновая типа 1а — один из самых мощных взрывов во Вселенной.

Сейчас звёзды вращаются друг вокруг друга каждые 14 часов, но постепенно будут сближаться и сливаются. Общая масса системы уже превышает критический порог в 1,4 массы Солнца. Как только одна из звёзд начнёт перетягивать вещество на себя, произойдёт цепочка из четырёх взрывов: сначала на одном карлике, затем — на втором.

"Когда я увидел такую массу и такое расстояние, понял: это первый настоящий кандидат на будущую сверхновую типа 1а", — отметил Джеймс Манди, ведущий автор открытия.

Если бы мы смогли наблюдать этот взрыв, его звёздная величина составила бы -16. Это в 200 000 раз ярче, чем Юпитер на небе. Только вот человечество к тому времени исчезнет: наше Солнце к тому моменту уже сожжёт всё живое и превратится в красного гиганта.

Такие сверхновые называют "стандартными свечами". По их свету учёные определяют расстояние до далёких галактик и скорость расширения Вселенной. До сих пор подтверждённых источников типа 1а было крайне мало — и находка WDJ181058.67+311940.94 даёт надежду, что таких систем на самом деле больше, чем думали.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

