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В море купались в прахе мёртвых звёзд: учёные раскрыли пугающую находку

1:48
Наука

Когда вы в последний раз плавали в океане, возможно, вы оказались в буквальном смысле среди космического праха. Учёные обнаружили на морском дне радиоактивный плутоний, происхождение которого, по их мнению, связано с редчайшим событием — столкновением двух нейтронных звёзд, известным как килоновая.

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Радиоактивный дождь из космоса

По словам астронома Брайана Филдса, Земля буквально усыпана обломками сверхновых — частицы оседают на планету и скапливаются в океанических осадках. А ещё они могут покрывать Луну. Именно там исследователи надеются найти недостающие доказательства.

Образцы, собранные в океане, содержат не только радиоактивное железо, но и необычную форму плутония, которую невозможно объяснить без участия килоновой — взрыва невероятной силы, сопровождающегося выбросом тяжёлых элементов, таких как золото и платина.

Следы на Луне

Команда Филдса уверена: на поверхности Луны тоже остались следы этой древней катастрофы. В отличие от Земли, на Луне нет ветров, вод и эрозии, которые могли бы стереть следы, поэтому образцы лунного грунта могут раскрыть тайну происхождения радиоактивного "коктейля" из железа и плутония.

Почему это важно

Если теория подтвердится, это станет прямым доказательством, что такие редкие события происходили рядом с Землёй — всего 10 миллионов лет назад. А значит, наша Солнечная система не такая уж тихая гавань.

С развитием миссии "Артемида" и планами по новым полётам на Луну у учёных появится шанс изучить больше образцов и выяснить: откуда именно пришла эта древняя космическая буря.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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