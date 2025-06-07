В море купались в прахе мёртвых звёзд: учёные раскрыли пугающую находку

Когда вы в последний раз плавали в океане, возможно, вы оказались в буквальном смысле среди космического праха. Учёные обнаружили на морском дне радиоактивный плутоний, происхождение которого, по их мнению, связано с редчайшим событием — столкновением двух нейтронных звёзд, известным как килоновая.
По словам астронома Брайана Филдса, Земля буквально усыпана обломками сверхновых — частицы оседают на планету и скапливаются в океанических осадках. А ещё они могут покрывать Луну. Именно там исследователи надеются найти недостающие доказательства.
Образцы, собранные в океане, содержат не только радиоактивное железо, но и необычную форму плутония, которую невозможно объяснить без участия килоновой — взрыва невероятной силы, сопровождающегося выбросом тяжёлых элементов, таких как золото и платина.
Команда Филдса уверена: на поверхности Луны тоже остались следы этой древней катастрофы. В отличие от Земли, на Луне нет ветров, вод и эрозии, которые могли бы стереть следы, поэтому образцы лунного грунта могут раскрыть тайну происхождения радиоактивного "коктейля" из железа и плутония.
Если теория подтвердится, это станет прямым доказательством, что такие редкие события происходили рядом с Землёй — всего 10 миллионов лет назад. А значит, наша Солнечная система не такая уж тихая гавань.
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