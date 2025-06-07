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Неожиданная планета показала признаки инопланетной жизни

2:23
Наука

Во Вселенной — триллионы галактик, миллиарды звёзд и, возможно, миллиарды триллионов планет. При таких масштабах трудно поверить, что Земля — единственная с жизнью. Но есть ли доказательства существования инопланетян? Пока — нет.

Ночное небо
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо

Где могут скрываться инопланетяне

Учёные внимательно изучают экзопланеты — миры вне нашей Солнечной системы. Некоторые из них, как K2-18b, кажутся похожими на Землю: там может быть вода и даже океаны. Это даёт надежду, что они пригодны для жизни.

Ближе к нам внимание сосредоточено на спутниках Юпитера и Сатурна. Европа, Энцелад и Ганимед скрывают под толщей льда океаны, где могут быть гидротермальные источники — а именно в таких местах, по одной из версий, и зародилась жизнь на Земле. А Титан и Тритон удивляют химическими соединениями и геологической активностью, указывающими на возможную биологическую активность.

Какими могут быть инопланетяне

Если жизнь существует, то, скорее всего, она микроскопическая. Подобно археям или трубчатым червям, питающимся химическими веществами на дне океанов. Вероятность, что мы встретим милых коал с других планет, крайне мала.

Развитие разумной жизни — процесс долгий и сложный. На Земле он занял более 4 миллиардов лет. Сложные многоклеточные появились лишь 600 миллионов лет назад, а люди — 300 тысяч. Поэтому шансов найти "похожих на нас" существ немного.

Как их ищут

  • Слушают сигналы: проект SETI использует радиотелескопы, чтобы уловить возможные сигналы разумных существ.

  • Анализируют атмосферу экзопланет: определённые молекулы указывают на биологические процессы.

  • Отправляют аппараты: марсоходы и будущая миссия "Стрекоза" на Титан ищут следы микробов.

А как же НЛО

Многие "необъяснимые" объекты в небе — это дроны, метеозонды или просто оптические иллюзии. Сам факт наблюдения НЛО не делает их внеземными. Учитывая расстояния между звёздами, даже самой развитой цивилизации потребовались бы тысячи лет, чтобы добраться до нас.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.
 

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