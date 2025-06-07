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Терракотовые воины под угрозой: житель Китая повредил 2000-летние статуи

2:11
Наука

В одном из крупнейших музеев Китая — музее Терракотовой армии в Сиане — произошёл шокирующий инцидент, вызвавший волну обеспокоенности в культурной и научной среде.

Терракотовая армия
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терракотовая армия

По сообщениям местных властей, местный житель с психическими расстройствами нарушил охранные меры, прыгнув в одну из погребальных ям, и повредил две уникальные глиняные фигуры воинов, которым более двух тысяч лет.

Власти подтвердили, что личность нарушителя установлена, и в настоящее время проводится расследование. Инцидент вызвал серьёзную тревогу в связи с сохранностью одного из величайших археологических памятников мира.

Терракотовая армия, созданная около 210 года до нашей эры по приказу первого императора объединённого Китая Цинь Шихуанди, включает более 8000 статуй в натуральную величину — воинов, лошадей, колесниц и артистов. Каждая фигура уникальна по лицевым чертам и экипировке, а сам комплекс считается не только погребальным памятником, но и символом политической мощи древней империи.

Армия была обнаружена в 1974 году фермерами, и уже в 1987 году получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. До сих пор значительная часть комплекса остаётся нераскрытой, а археологи продолжают работы с особой осторожностью.

Терракотовые воины были вооружены настоящим бронзовым оружием и предназначались для защиты императора в загробной жизни. Сам мавзолей, площадью почти 49 км², считается архитектурным и идеологическим шедевром, олицетворяющим власть и бессмертие правителя.

Хотя музей остаётся открытым для публики, инцидент вызвал обеспокоенность в связи с уровнем физической защиты древнего комплекса. Власти обещают усилить меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Пострадавшие фигуры теперь не просто археологическая утрата — это символический удар по памяти и усилиям по сохранению уникального наследия человечества.

Уточнения

Цинь Шихуанди (буквально: «великий император Основатель Цинь»), настоящее имя Ин Чжэн (259 до н. э. — 210 до н. э.) — правитель царства Цинь (с 245 года до н. э.), положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств. Широкой публике также известен как человек, мавзолей которого «охраняет» Терракотовая армия.

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