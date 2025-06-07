Массаж против деменции: эксперимент дал обнадёживающие результаты

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные сделали открытие, которое может в будущем изменить подход к профилактике и лечению нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Исследование показало, что массаж шеи и лица способен активизировать систему выведения "шлаков" из мозга, усиливая циркуляцию спинномозговой жидкости (ликвора) — ключевого компонента в очистке мозга от токсинов.

Ликвор омывает мозг и удаляет продукты клеточной жизнедеятельности, включая бета-амилоид — белок, скопление которого связано с развитием деменции. Учёные выяснили, что стимуляция лимфатических путей в области головы может усилить отток ликвора в 3 раза, ускоряя процесс очищения.

Это стало возможным после открытия ранее неизвестной сети лимфатических сосудов на лице и шее у мышей и обезьян. Открытие было сделано с помощью флуоресцентных красителей и точной визуализации под наркозом.

В рамках экспериментов была создана массажная установка для мелких грызунов. Результаты оказались впечатляющими: не только усилился отток ликвора, но и обратилось возрастное снижение его циркуляции у пожилых мышей. Аналогичные данные были получены у обезьян, а лимфатические сосуды были обнаружены и под кожей человеческих трупов, что указывает на потенциальную применимость метода для людей.

Однако учёные подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования. Мыши и люди имеют анатомические различия, а влияние массажа на замедление старения мозга и профилактику болезней остаётся пока теоретическим. Следующим шагом будет проведение исследований на мышах с признаками болезни Альцгеймера, чтобы оценить эффективность метода в борьбе с прогрессирующими когнитивными нарушениями.

Если эффективность подтвердится, массаж может стать простым и доступным способом поддержки здоровья мозга — без лекарств и побочных эффектов.

Уточнения

Спинномозгова́я жи́дкость или ли́квор (лат. liquor cerebrospinalis) — жидкость, постоянно циркулирующая в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном (подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга.

