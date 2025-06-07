Обнаружен новый вид динозавров в Испании: череп стегозавра открывает неизвестный эволюционный этап

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальная находка в Испании — череп стегозавра — переворачивает существующие представления об эволюции этих динозавров, представляя новую группу — неостегозавров.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Череп динозавра

Палеонтологи из Фонда палеонтологического наследия Теруэль-Динополис сделали сенсационное открытие. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале "Vertebrate Zoology", они описывают удивительно сохранившийся фрагмент черепа стегозавра, обнаруженный в Риодеве, в провинции Теруэль (Испания). Вместе с этой находкой они выдвигают новую теорию, способную изменить наше понимание эволюции динозавров.

Стегозавры были травоядными четвероногими динозаврами, легко узнаваемыми по двум рядам пластин или шипов, украшавших их спину от шеи до хвоста. Образец, исследованный в работе, был тщательно извлечен командой Fundación Dinópolis на участке "Эстан-де-Колон".

Породы, в которых была найдена окаменелость, относятся к формации Вильяр-дель-Арзобиспо, датируемой поздним юрским периодом, около 150 миллионов лет назад. Этот череп является наиболее полным из найденных в Европе и был идентифицирован как принадлежащий Dacentrurus armatus, одному из самых известных видов динозавров континента, пишет scitechdaily.

Серхио Санчес Фенольоса, научный сотрудник Fundación Dinópolis и соавтор исследования, поясняет:

"Подробное изучение этой исключительной окаменелости позволило нам выявить ранее неизвестные детали анатомии Dacentrurus armatus, типичного европейского стегозавра, чье первое описание будет отмечаться через несколько лет. Черепа динозавров редко сохраняются из-за хрупкости их костей. Эта находка имеет ключевое значение для понимания эволюции черепов стегозавров".

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



