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Тайны бретонских камней: почему тысячи менгиров выровнены с поразительной точностью

2:43
Наука

В окутанных туманом бретонских землях Морбиана раскинулось место, которое издавна будоражит фантазию людей. Предания гласят о таинственных камнях: якобы это были римские воины, проклятые святым Корнелием и превратившиеся в глыбы, под которыми могут быть несметные сокровища.

мегалиты
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мегалиты

Вдоль бретонской береговой линии, от песчаных пляжей до густых лесов, от скалистых утесов до бескрайних равнин, величественно возвышаются менгиры и дольмены. Сердцем этого наследия является Карнак, хранящий одну из самых интригующих археологических тайн современности. Место, где более 3000 менгиров разбросаны на многие километры, не перестает восхищать и порождать вопросы.

Карнакские сооружения были возведены в эпоху неолита, между 4800 и 3500 годами до нашей эры, общинами земледельцев и скотоводов. Эти монументы высечены из местного гранита и тщательно обработаны. Многие менгиры со временем упали или были перемещены, а некоторые были восстановлены в XX веке с историческими и туристическими целями.

Вместе они образуют крупнейший в мире мегалитический комплекс. Само слово "мегалит" в переводе с древнегреческого означает "большой камень". Эти сооружения включают в себя, в частности, менгиры (вертикально стоящие камни), дольмены (каменные гробницы) и курганы (насыпи над захоронениями).

Зачем тысячи камней выровнены с такой поразительной точностью? Этот вопрос веками не дает покоя археологам. Существует несколько гипотез: погребальное назначение, связанное с расположенными рядом курганами и дольменами, культовая и символическая роль, или даже священная территория, определяющая границы ритуального пространства. Недавние исследования, проведенные в 2024 году группами CNRS, показали, что это место было гораздо масштабнее, чем считалось ранее, благодаря новым захоронениям, обнаруженным с помощью современных геофизических методов.

С XIX века Карнак привлекает туристов со всего мира, превратив скромный рыбацкий поселок в популярный туристический центр. Курорт славится своими пляжами, центрами талассотерапии и богатым историческим наследием. Туристический офис ежегодно регистрирует более 50 000 посетителей, тысячи из которых приезжают сюда специально, чтобы увидеть эти древние памятники, пишет journaldunet.

Уточнения

Грани́т (через нем. Granit или фр. granit от итал. granito — «зернистый») — магматическая плутоническая горная порода кислого состава нормального ряда щёлочности из семейства гранитов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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