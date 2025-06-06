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Как в Древнем Риме боролись с водяными ворами: секреты античной системы водоснабжения

1:45
Наука

Римская инженерная мысль создала водопроводную систему, которой позавидовали бы современные коммунальные службы.

Развалины
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Развалины

В III веке нашей эры Рим получал около 1,5 миллионов кубометров воды ежедневно. Это превышает потребности современного Воронежа. Вода доставлялась по 11 акведукам, длина некоторых достигала 90 километров.

Принцип работы был следующим: вода из источников, расположенных на возвышенностях, поступала по трубам и каналам с небольшим уклоном в специальные резервуары. Оттуда вода распределялась по фонтанам, баням, дворцам и частным домам. И всё это работало без насосов, исключительно за счет самотека. Отсутствие кранов, как ни странно, было частью системы, обеспечивая постоянную промывку труб и предотвращая застой воды и неприятные запахи.

Общественные места пользовались водой бесплатно, а за личное водоснабжение приходилось платить налог, зависящий от диаметра трубы. Самовольное подключение к водопроводу каралось штрафом. Фронтин, глава римского водоканала, боролся с "водяными ворами", которые незаконно подключались к трубам и строили фонтаны. Некоторые даже брали плату с соседей за воду. За долги по "аренде" воды в Риме можно было лишиться свободы, а сегодня максимум — сменить провайдера.

Специальные чиновники контролировали систему, следили за состоянием труб, чистили резервуары и боролись с незаконными подключениями. Должность начальника акведуков была одной из самых значимых в империи, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Акведу́к (от лат. aqua — вода и duco — веду) — водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из источников, расположенных выше них.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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