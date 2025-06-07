30 000 видов и один секрет: как закон природы управляет жизнью на Земле

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Жизнь на Земле, будь то в глубинах океана или на суше, развивается по принципам, которые с первого взгляда могут показаться хаотичными.

Фото: flickr.com by California Department of Fish and Wildlife, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Олени

Однако, несмотря на видимую случайность в распределении видов, новое глобальное исследование указывает на наличие фундаментального закона, регулирующего размещение животных, растений и даже насекомых. Этот закон, как представляется, действует независимо от типа вида или географического расположения.

Исследование, опубликованное в журнале "Nature Ecology & Evolution", объединяет данные о более чем 30 000 видов, представляющих семь различных групп, включая земноводных, неморских птиц, стрекоз, нелетающих млекопитающих, скатов, рептилий и деревья.

Международная группа ученых из Швеции, Испании и Великобритании объединила усилия, чтобы раскрыть закономерности организации биоразнообразия на планете. Результаты оказались неожиданными.

Каждый биогеографический регион, будь то тропический лес, саванна или коралловый риф, отделен от других барьерами, такими как океаны, горы или экстремальные климатические условия. Эти барьеры ограничивают передвижение видов, приводя к появлению уникальных форм жизни в разных регионах. Однако внутри каждого региона наблюдается удивительная закономерность.

Исследователи обнаружили, что в каждом биорегионе существует центральное "ядро", где сосредоточено большинство видов. Это ядро служит центром биоразнообразия. По мере распространения видов из ядра в окружающие области, их число постепенно уменьшается. Внешние области становятся переходными зонами, где выживают только те виды, которые способны адаптироваться к изменяющимся условиям, пишет thebrighterside.news.

Уточнения

Барьер — физическое препятствие на пути.

