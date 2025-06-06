На дне у греческого острова нашли древние сокровища — среди них оказался загадочный механизм

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Антикитерский механизм, устройство, которое порой считают прообразом современных компьютеров, провел более двух тысячелетий на дне Средиземного моря.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

В 1900 году греческие ныряльщики, занимавшиеся сбором морских губок, наткнулись на него из-за неожиданного изменения планов, вызванного непогодой. Направляясь в Тунис, они были вынуждены искать укрытие у острова Антикитера, расположенного между Грецией и Критом. После окончания шторма дайверы решили попытать удачу в поисках губок у берегов этого острова.

Один из ныряльщиков Элиас Стадиатис был поражен, увидев то, что сначала принял за человеческие останки, разбросанные по морскому дну. Однако вместо тел дайверы обнаружили произведения искусства: множество статуй богов, людей. Позднее выяснилось, что это место кораблекрушения, где покоились сокровища, которые были даже древнее, чем перевозившее их судно, в том числе ржавые металлические фрагменты загадочного механизма с шестеренками.

Статуи с затонувшего корабля находились на глубине около 55 метров. В 1900 году, когда ловцы губок использовали водолазные костюмы, такие глубины были им вполне доступны. Команде удалось достичь морского дна и поднять на поверхность бронзовый рычаг в натуральную величину. Сохраняя местонахождение затонувшего судна в секрете, капитан экипажа Димитриос Контос предупредил афинские власти и продемонстрировал им бронзовую руку, чтобы подтвердить существование затонувшего корабля. Контос был воодушевлен находкой и надеялся, что его дайверы смогут применить свои навыки при археологических раскопках, пишет nationalgeographic.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



