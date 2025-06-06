Археологи нашли виллу времён Римской империи: чем она уникальна

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические раскопки открыли галло-римскую виллу площадью 4000 кв. метров.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Caroline.goodson (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ раскопки

"Это уникальная возможность прикоснуться к древней земле, столь хорошо сохранившейся за пределами Италии", — отмечает Александр Бургевен, руководитель исследований.

Эти работы проводятся в рамках предохранительных мероприятий: здесь планируется строительство дороги, поэтому у археологов есть время до конца сентября, чтобы раскрыть тайны древнего поместья. Для посетителей поместье будет открыто в субботу, 15 июня, в рамках Европейских дней археологии.

Данная местность давно известна своим археологическим потенциалом, начиная с XIX века, но первые раскопки проводились в 1966 году. На текущей строительной площадке обнаружены остатки крупной галло-римской виллы, датируемой I-III веками, а также средневековые следы, вероятно, относящиеся к XIII веку. Судя по мозаикам, бассейнам с колоннами, садам и баням, найденным на территории, вилла представляла собой довольно роскошное жилище. Её планировка, типично итальянская, включает несколько этажей и организована вокруг галерей, соединяющих парадные, технические и, возможно, кухонные помещения.

"Владельцами, вероятно, были аристократы с политическими связями, занимавшиеся сельскохозяйственным производством на земле, хотя мы еще не установили, что именно они производили, — объясняет Александр Бургевен. — Обнаружение стен высотой от 80 см до 1 метра, относящихся к той эпохе, — довольно редкое явление", — добавляет он.

Особенно выделяется термальный комплекс с несколькими бассейнами и камином, обугленные камни которого на полу свидетельствуют о типичной римской системе подогрева воды под полом, называемой гипокаустом. Также были найдены трубы и камни с отверстиями, напоминающие трубы. Археологи обнаружили и умывальник, и красивый каменный блок с выгравированной виноградной лозой, что подтверждает винодельческую культуру региона, пишет lefigaro.

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.

