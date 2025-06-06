Патент на превосходство: Россия вырывается вперёд в космической гонке

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Россия разработала и официально зарегистрировала уникальную технологию, которая позволит запускать беспилотные аппараты непосредственно с космической станции, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

По его словам, данное решение будет воплощено в жизнь на Российской орбитальной станции.

Выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, Мантуров отметил, что к 2030 году планируется поэтапное создание собственной орбитальной станции, которая будет формироваться модуль за модулем.

Он подчеркнул, что эта станция станет первой в мире платформой, способной запускать дроны, а также будет оснащена роботами, обеспечивающими её автономное обслуживание. Вице-премьер добавил, что данная технология является запатентованным достижением России.

Уточнения

Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров — российский государственный и политический деятель.

