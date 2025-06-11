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Спутник, который качается сам по себе: Титан сбивает с толку даже НАСА

2:38
Наука

Титан, крупнейший спутник Сатурна, снова удивил астрономов. Его атмосфера ведёт себя так, как не ведёт себя ни одна другая — она словно отделена от поверхности и… колеблется. Новое исследование выявило: положение атмосферы Титана меняется в зависимости от времён года, причём направление этих наклонов остаётся постоянным. Учёные в замешательстве.

Блуждающая планета
Фото: Веб-сайт НАСА
Блуждающая планета

Атмосфера вне закона

Открытие было сделано исследователями из Бристольского университета на основе анализа 13 лет инфракрасных наблюдений. Эти данные позволяют определить состав, температуру и перемещения газов — а вместе с тем и поведение атмосферы.

"Атмосфера Титана, похоже, действует как гироскоп, стабилизируя себя в пространстве", — говорит планетолог Люси Райт.

Более того, сезонные изменения положения атмосферы совпадают с годом Титана, который длится почти 30 земных лет. Но странность в том, что несмотря на переменный наклон, его направление остаётся строго фиксированным.

Загадка, которую никто не ожидал

"Это противоречит нашим ожиданиям. Мы бы предполагали, что Солнце или Сатурн как-то влияют на направление наклона, но оно остаётся неизменным", — подчёркивает планетолог Ник Тинби.

Исследователи предполагают, что в прошлом Титан мог пережить крупное столкновение, которое повлияло на стабильность его атмосферы и климат. Однако эта гипотеза требует дополнительных данных.

Практическая польза загадки

В 2034 году на поверхность Титана сядет зонд NASA под названием "Стрекоза". И если мы хотим, чтобы эта миссия прошла успешно, понимание непредсказуемого поведения атмосферы спутника — жизненно важно.

"Тот факт, что атмосфера Титана ведёт себя как волчок, оторванный от своей поверхности, вызывает интересные вопросы — не только о Титане, но и о понимании физики атмосферы в целом, в том числе на Земле", — подчёркивает Конор Никсон из Центра космических полётов NASA.

Почему это важно для Земли

Титан — единственный спутник в Солнечной системе с полноценной атмосферой и жидкими озёрами. Его особенности могут не только рассказать о его прошлом, но и дать ключ к пониманию процессов на Земле и других планетах. Возможно, именно на Титане учёные однажды найдут ответ на вопрос: может ли существовать жизнь в столь необычных условиях?

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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