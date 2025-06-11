Самый мощный взрыв со времён рождения Вселенной: телескоп Гайя зафиксировал невообразимое

Космический телескоп "Гайя", предназначенный для картографирования звёзд Млечного Пути, случайно стал свидетелем самого мощного космического явления со времён Большого взрыва. Учёные называют это событие "экстремальным ядерным переходом" — ENT, и оно способно навсегда изменить наше понимание о чёрных дырах.
Изучая свет далёких галактик, телескоп зафиксировал резкие, длительные всплески яркости — гораздо более мощные и продолжительные, чем любые сверхновые или известные ранее явления. Эти гигантские вспышки, как выяснилось, происходили из-за того, что сверхмассивные чёрные дыры разрывали на части звёзды, в несколько раз крупнее Солнца.
"Мы наблюдаем за приливными разрушениями звёзд уже больше десяти лет, но ENT — это нечто совершенно иное. Их яркость в десять раз превышает обычные TDE", — говорит астрофизик Джейсон Хинкл из Института астрономии Гавайского университета.
ENT (экстремальные ядерные переходы) — редкие события, происходящие, когда звезда оказывается слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре. Под действием гравитации она буквально разрывается, высвобождая колоссальное количество энергии — сравнимое с суммарной жизненной мощностью 100 Солнц.
Уникальность ENT не только в яркости: их светимость сохраняется годами, что резко отличает их от типичных TDE или сверхновых, которые угасают за недели или месяцы.
Хинкл и его команда изучили данные двух событий — Gaia16aaw и Gaia18cdj, зафиксированных в 2016 и 2018 годах соответственно. Их яркость и продолжительность совпали с аномальной вспышкой, обнаруженной в 2020 году и прозванной астрономами "Страшной Барби" — ZTF20abrbeie.
Команда пришла к выводу, что все три события — проявления одного типа явления, исключив при этом вариант сверхновых из-за аномально высокой энергии и продолжительности вспышек.
"ENT дают нам уникальную возможность наблюдать за ростом сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной. Это как заглянуть в прошлое на миллиарды лет", — отмечает астрофизик Бенджамин Шаппи.
Подобные вспышки настолько яркие, что их видно на огромных расстояниях, что позволяет изучать эпоху, когда галактики только формировались и активно "кормировали" свои чёрные дыры.
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