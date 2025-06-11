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Самый мощный взрыв со времён рождения Вселенной: телескоп Гайя зафиксировал невообразимое

2:43
Наука

Космический телескоп "Гайя", предназначенный для картографирования звёзд Млечного Пути, случайно стал свидетелем самого мощного космического явления со времён Большого взрыва. Учёные называют это событие "экстремальным ядерным переходом" — ENT, и оно способно навсегда изменить наше понимание о чёрных дырах.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Что увидел "Гайя"

Изучая свет далёких галактик, телескоп зафиксировал резкие, длительные всплески яркости — гораздо более мощные и продолжительные, чем любые сверхновые или известные ранее явления. Эти гигантские вспышки, как выяснилось, происходили из-за того, что сверхмассивные чёрные дыры разрывали на части звёзды, в несколько раз крупнее Солнца.

"Мы наблюдаем за приливными разрушениями звёзд уже больше десяти лет, но ENT — это нечто совершенно иное. Их яркость в десять раз превышает обычные TDE", — говорит астрофизик Джейсон Хинкл из Института астрономии Гавайского университета.

ENT: разрушение масштаба Вселенной

ENT (экстремальные ядерные переходы) — редкие события, происходящие, когда звезда оказывается слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре. Под действием гравитации она буквально разрывается, высвобождая колоссальное количество энергии — сравнимое с суммарной жизненной мощностью 100 Солнц.

Уникальность ENT не только в яркости: их светимость сохраняется годами, что резко отличает их от типичных TDE или сверхновых, которые угасают за недели или месяцы.

Письма из прошлого Вселенной

Хинкл и его команда изучили данные двух событий — Gaia16aaw и Gaia18cdj, зафиксированных в 2016 и 2018 годах соответственно. Их яркость и продолжительность совпали с аномальной вспышкой, обнаруженной в 2020 году и прозванной астрономами "Страшной Барби" — ZTF20abrbeie.

Команда пришла к выводу, что все три события — проявления одного типа явления, исключив при этом вариант сверхновых из-за аномально высокой энергии и продолжительности вспышек.

Почему это важно

"ENT дают нам уникальную возможность наблюдать за ростом сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной. Это как заглянуть в прошлое на миллиарды лет", — отмечает астрофизик Бенджамин Шаппи.

Подобные вспышки настолько яркие, что их видно на огромных расстояниях, что позволяет изучать эпоху, когда галактики только формировались и активно "кормировали" свои чёрные дыры.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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