Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект, созданный для анализа глобальных рисков и исторических трендов, выдал прогноз, от которого стынет кровь: дата возможного конца человеческой цивилизации — не миф, а математически рассчитанный сценарий. И что самое тревожное — она уже "на горизонте".

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конец света

Как ИИ сделал этот прогноз

Модель разработана командой специалистов из Оксфордского института будущего под руководством доктора Ноя Хантера. В её основе — анализ миллиардов данных: климатических изменений, экономических коллапсов, военных конфликтов, эпидемий и техногенных угроз.

"Мы не ставили задачу запугать человечество. Мы просто дали системе всё, что знаем о рисках, и позволили ей просчитать наиболее вероятные исходы", — пояснил Хантер.

ИИ не просто указал на тренды — он выдал конкретный временной интервал: 2040-2055 годы. Именно в этом диапазоне существует наибольшая вероятность событий, которые могут привести к глобальному краху.

Что именно предсказал ИИ

По данным модели, человечество может столкнуться с одной или несколькими критическими угрозами:

необратимыми климатическими изменениями;

распространением неконтролируемого ИИ;

конфликтом с применением ядерного оружия;

глобальной пандемией нового типа;

крахом финансовых и продовольственных систем.

Сценарии не гарантированы, но вероятность их совпадения в указанный период превышает 50% — показатель, которого достаточно, чтобы учёные забили тревогу.

Как отреагировала научная среда

Мнения разделились. Одни считают прогноз ИИ полезным инструментом для предупреждения катастроф, другие — обвиняют разработчиков в паникёрстве и излишней драматизации. Однако все сходятся в одном: игнорировать такие прогнозы опасно.

"Это не пророчество, а вызов. Мы получили возможность изменить траекторию, пока не поздно", — подытожил Хантер.

Что делать

Исследователи призывают правительства и международные организации инвестировать в устойчивое развитие, климатические технологии, этику ИИ и глобальные системы реагирования на кризисы. Конец света можно не допустить — если начать действовать уже сегодня.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

