Искусственный интеллект, созданный для анализа глобальных рисков и исторических трендов, выдал прогноз, от которого стынет кровь: дата возможного конца человеческой цивилизации — не миф, а математически рассчитанный сценарий. И что самое тревожное — она уже "на горизонте".
Модель разработана командой специалистов из Оксфордского института будущего под руководством доктора Ноя Хантера. В её основе — анализ миллиардов данных: климатических изменений, экономических коллапсов, военных конфликтов, эпидемий и техногенных угроз.
"Мы не ставили задачу запугать человечество. Мы просто дали системе всё, что знаем о рисках, и позволили ей просчитать наиболее вероятные исходы", — пояснил Хантер.
ИИ не просто указал на тренды — он выдал конкретный временной интервал: 2040-2055 годы. Именно в этом диапазоне существует наибольшая вероятность событий, которые могут привести к глобальному краху.
По данным модели, человечество может столкнуться с одной или несколькими критическими угрозами:
необратимыми климатическими изменениями;
распространением неконтролируемого ИИ;
конфликтом с применением ядерного оружия;
глобальной пандемией нового типа;
крахом финансовых и продовольственных систем.
Сценарии не гарантированы, но вероятность их совпадения в указанный период превышает 50% — показатель, которого достаточно, чтобы учёные забили тревогу.
Мнения разделились. Одни считают прогноз ИИ полезным инструментом для предупреждения катастроф, другие — обвиняют разработчиков в паникёрстве и излишней драматизации. Однако все сходятся в одном: игнорировать такие прогнозы опасно.
"Это не пророчество, а вызов. Мы получили возможность изменить траекторию, пока не поздно", — подытожил Хантер.
Исследователи призывают правительства и международные организации инвестировать в устойчивое развитие, климатические технологии, этику ИИ и глобальные системы реагирования на кризисы. Конец света можно не допустить — если начать действовать уже сегодня.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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