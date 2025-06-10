Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее

Представьте себе: под толщей трёх километров льда в Гренландии скрываются останки тропического леса. Звучит как фантастика? А вот для учёных — это шокирующая реальность, способная полностью изменить наше представление о климатической истории Земли.
Международная группа исследователей под руководством палеоклиматолога Дженнифер Уиллис из Университета Вермонта изучала керны льда, извлечённые ещё в 1960-х годах в районе станции Camp Century. Но только сейчас, благодаря современным методам анализа, стало понятно, что внутри этих образцов хранилось нечто удивительное — остатки древнего леса.
"Мы нашли фрагменты растений, мха, листьев и даже корней. Это значит, что когда-то Гренландия была зелёной, цветущей и тёплой", — рассказала Уиллис.
Анализ изотопов и органических веществ показал: тропический лес существовал примерно 400-800 тысяч лет назад, в межледниковый период, когда климат на Земле был гораздо теплее. Тогда ледяной покров Гренландии либо полностью таял, либо отступал настолько, что позволял расти густой растительности.
Этот древний лес — прямое доказательство того, насколько быстро и кардинально может меняться климат. Учёные предупреждают: если температура на планете продолжит расти нынешними темпами, то лёд Гренландии может снова исчезнуть, но на этот раз последствия будут катастрофическими.
"Это не просто артефакт прошлого — это предупреждение о будущем. Потеря ледового покрова приведёт к поднятию уровня океана на несколько метров", — подчёркивает Уиллис.
Исследования продолжаются. Учёные надеются, что подо льдами скрывается ещё больше информации о древних экосистемах. Эти данные помогут точнее моделировать климатические сценарии и предсказать, к чему может привести современное глобальное потепление.
Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.
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