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Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее

2:09
Наука

Представьте себе: под толщей трёх километров льда в Гренландии скрываются останки тропического леса. Звучит как фантастика? А вот для учёных — это шокирующая реальность, способная полностью изменить наше представление о климатической истории Земли.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Что нашли подо льдами

Международная группа исследователей под руководством палеоклиматолога Дженнифер Уиллис из Университета Вермонта изучала керны льда, извлечённые ещё в 1960-х годах в районе станции Camp Century. Но только сейчас, благодаря современным методам анализа, стало понятно, что внутри этих образцов хранилось нечто удивительное — остатки древнего леса.

"Мы нашли фрагменты растений, мха, листьев и даже корней. Это значит, что когда-то Гренландия была зелёной, цветущей и тёплой", — рассказала Уиллис.

Когда это было

Анализ изотопов и органических веществ показал: тропический лес существовал примерно 400-800 тысяч лет назад, в межледниковый период, когда климат на Земле был гораздо теплее. Тогда ледяной покров Гренландии либо полностью таял, либо отступал настолько, что позволял расти густой растительности.

Почему это открытие важно

Этот древний лес — прямое доказательство того, насколько быстро и кардинально может меняться климат. Учёные предупреждают: если температура на планете продолжит расти нынешними темпами, то лёд Гренландии может снова исчезнуть, но на этот раз последствия будут катастрофическими.

"Это не просто артефакт прошлого — это предупреждение о будущем. Потеря ледового покрова приведёт к поднятию уровня океана на несколько метров", — подчёркивает Уиллис.

Что дальше

Исследования продолжаются. Учёные надеются, что подо льдами скрывается ещё больше информации о древних экосистемах. Эти данные помогут точнее моделировать климатические сценарии и предсказать, к чему может привести современное глобальное потепление.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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