Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Рабочие не ожидали найти историю под колёсами. Всё началось как обычное расширение трассы в Саффолке, но завершилось археологической сенсацией.
Во время дорожных работ неподалёку от деревни Бейри-Сент-Эдмундс инженеры наткнулись на следы древнего поселения. Когда на место прибыли археологи, стало ясно: это остатки масштабного городища, которому около 3000 лет.
"Нам открылась целая система построек, керамики, фрагментов костей и даже захоронений. Это невероятная находка", — сообщил представитель археологической группы Cotswold Archaeology Эндрю Понсон.
Особенно исследователей поразил некрополь. Оказалось, что в этом месте не только жили, но и хранили своих умерших. Были найдены урны с прахом и другие ритуальные объекты — явный признак развитой духовной культуры.
"Мы обнаружили кремационные погребения и свидетельства сложных обрядов. Это меняет наши взгляды на религиозные практики позднего бронзового века", — отметила доктор Джессика Хартвелл, эксперт по доисторической Британии.
До сих пор считалось, что в этом регионе проживали только кочевые племена. Но найденные артефакты, в том числе керамика, домашняя утварь и орудия труда, говорят об осёдлой жизни и сложной социальной структуре.
Поразительно, но именно благодаря современному строительству мы всё чаще открываем забытые страницы прошлого. И каждый такой случай — напоминание, что под нашими ногами может лежать целый мир.
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