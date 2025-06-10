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Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

1:44
Наука

Рабочие не ожидали найти историю под колёсами. Всё началось как обычное расширение трассы в Саффолке, но завершилось археологической сенсацией.

Развалины
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Развалины

Не дорога, а портал в бронзовый век

Во время дорожных работ неподалёку от деревни Бейри-Сент-Эдмундс инженеры наткнулись на следы древнего поселения. Когда на место прибыли археологи, стало ясно: это остатки масштабного городища, которому около 3000 лет.

"Нам открылась целая система построек, керамики, фрагментов костей и даже захоронений. Это невероятная находка", — сообщил представитель археологической группы Cotswold Archaeology Эндрю Понсон.

Город мёртвых

Особенно исследователей поразил некрополь. Оказалось, что в этом месте не только жили, но и хранили своих умерших. Были найдены урны с прахом и другие ритуальные объекты — явный признак развитой духовной культуры.

"Мы обнаружили кремационные погребения и свидетельства сложных обрядов. Это меняет наши взгляды на религиозные практики позднего бронзового века", — отметила доктор Джессика Хартвелл, эксперт по доисторической Британии.

Что это меняет

До сих пор считалось, что в этом регионе проживали только кочевые племена. Но найденные артефакты, в том числе керамика, домашняя утварь и орудия труда, говорят об осёдлой жизни и сложной социальной структуре.

Ирония прогресса

Поразительно, но именно благодаря современному строительству мы всё чаще открываем забытые страницы прошлого. И каждый такой случай — напоминание, что под нашими ногами может лежать целый мир.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том численности на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, экономического, исторического и культурного значения.

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