Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека

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Возраст находки — более миллиона лет. Но главное не это, а то, что она переворачивает наше представление о выживании древнего человека.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний человек

Тайна у подножия озера Туркана

На северо-западе Кении, у солёных берегов озера Туркана, археологи обнаружили останки древнейших Homo erectus. Находка датируется примерно 1,2 миллиона лет назад. Она свидетельствует о том, что люди того времени уже активно использовали сложные орудия, охотились и могли адаптироваться к суровым природным условиям.

Кто выжил — тот и эволюционировал

По словам профессора Кристофера Лепре из Колумбийского университета, это открытие доказывает: климатические изменения не уничтожили популяции, а наоборот — способствовали их развитию.

"Homo erectus были крайне адаптивны. Они могли жить в жаре, холоде, во влажных и засушливых зонах. Это универсальные выживальщики", — говорит учёный.

Орудия выживания

На месте раскопок найдены каменные рубила и ножи. Это типичные представители ашельской культуры — технологического прорыва того времени. Люди не просто использовали камни, а оттачивали технику, передавали её из поколения в поколение.

"Технологии обработки камня были продвинутыми и стандартизированными. Это говорит о наличии культуры, обмене знаниями и умении обучать других", — утверждает палеоантрополог Сара Бауманн.

Почему это важно

Новая находка позволяет говорить о том, что ранние люди обладали не только физической выносливостью, но и интеллектом, социальными связями и техническими навыками. Они пережили сложнейшие климатические катастрофы и продолжили эволюцию.

"Если бы не эти качества, нас бы просто не существовало", — добавляет Лепре.

Уточнения

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).

