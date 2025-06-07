ИИ может описать цветок, но ощутит ли он его аромат без носа

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Может ли искусственный интеллект по-настоящему понять цветок, если он не способен его понюхать или потрогать? Исследование, проведённое в Университете штата Огайо, поднимает этот философский и технологический вопрос, демонстрируя фундаментальные ограничения современных языковых моделей.

Фото: Wikimedia Commons by Kai Schreiber is licensed under Public domain роботы

Профессор Цихуэй Сюй и её команда сравнили восприятие почти 4500 слов между людьми и крупными языковыми моделями (LLM). Участники — как люди, так и ИИ — оценивали слова по таким параметрам, как эмоциональная насыщенность, связь с органами чувств и контекстуальное значение.

Результаты показали: в случаях, не связанных с непосредственным взаимодействием с физическим миром, модели демонстрируют удивительно схожую с человеческой концептуальную карту. Но когда речь заходит о словах, отражающих чувственный опыт (вкус, запах, прикосновение), ИИ начинает допускать ошибки. Например, одна из моделей "предположила", что человек может ощущать цветы через туловище — то, что звучит абсурдно для человека.

Это связано с тем, что языковые модели учатся на текстах из Интернета, а не через органы чувств. Они не чувствуют, не нюхают и не трогают, а потому не могут полноценно понимать смыслы, основанные на телесном опыте. Даже визуально обученные модели демонстрируют лучшие, но всё ещё ограниченные результаты.

Мультимодальное обучение — когда ИИ воспринимает не только тексты, но и изображения, звуки и другие формы информации — может значительно улучшить его способность к пониманию мира. При этом исследователи подчёркивают: для глубокого осмысления ИИ нужно тело, взаимодействующее с окружающей средой.

Однако физическое воплощение ИИ — в виде роботов — несёт риски. Сенсомоторное обучение может повысить возможности ИИ, но также и его потенциальную опасность, если не обеспечить безопасность взаимодействия. Применение мягких роботов рассматривается как компромисс, но и оно способно изменить восприятие ИИ, сделав его ещё более непредсказуемым.

Таким образом, на вопрос "может ли ИИ понять цветок?" пока можно ответить: он может описать его словами — но не прочувствовать.

Уточнения

Университе́т шта́та Ога́йо (англ. Ohio State University) — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Колумбус, штат Огайо. Третий по величине университет США, после университета штата Аризона и Университета Центральной Флориды.

