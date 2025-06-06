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Восстание зинджей: что скрывают загадочные хребты древнего Ирака

2:05
Наука

Недавние археологические открытия в Ираке проливают свет на загадочную систему древних горных хребтов и ирригационных каналов, тесно связанную с восстанием зинджей — одним из самых продолжительных и трагических эпизодов рабского труда в исламской истории.

«Всеобщая история» Ридпатха
Фото: commons.wikimedia by Ridpath, John Clark, 1840-1900 is licensed under Flickr API detail
«Всеобщая история» Ридпатха

Учёные обнаружили, что эта сеть рукотворных хребтов, ранее считавшаяся солевыми отложениями или природными дамбами, имеет чётко выраженное сельскохозяйственное и инженерное предназначение. Радиоуглеродный анализ и методы люминесцентного датирования показали, что строительство началось до восстания зинджей в IX веке и продолжалось вплоть до XIII века.

Исторические источники подтверждают, что зинджи — рабы африканского происхождения, насильственно переселённые в южный Ирак — были принуждены к масштабным работам по осушению болот, рытью каналов и созданию систем землевладения. Их жестокие условия жизни стали причиной восстания, вспыхнувшего в 869 году и продолжавшегося почти 15 лет. В ходе восстания зинджи даже основали укреплённый город аль-Мухтара, ставший центром сопротивления.

Обнаруженная система хребтов представляет собой инженерный комплекс, рассчитанный на долговременное земледельческое использование. Эти структуры не только пережили восстание, но и оставались основой аграрной жизни региона на протяжении четырёх столетий.

Для современных афро-иракских сообществ, особенно в районе Басры, эти находки имеют глубокое культурное и символическое значение. Это физическое свидетельство существования и вклада людей, о которых официальная история долгое время молчала.

Как отмечают исследователи: "История могла забыть их, но земля — запомнила".

Открытие даёт новое понимание роли рабского труда в формировании инфраструктуры региона и поднимает вопросы о наследии, социальной памяти и устойчивости традиционных знаний.

Уточнения

Зи́нджи (также: зенджи, занджи; ед. ч. араб. زنجيзинджи́ или زنْجзиндж, мн. ч. زُنُوجзуну́дж — «негры») — общее название негроидных племён из экваториальной и южной Африки в трудах средневековых арабских географов. Зинджами также называли рабов, которых арабские и иранские торговцы в VII—IX веках привозили в Арабский халифат в основном с невольничьих рынков Восточной Африки (по ар. аз-Зиндж).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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