150 миллионов лет ждали: Испания раскрывает секрет стегозавра с уникальным черепом

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В Испании палеонтологи сделали выдающееся открытие: в провинции Теруэль был найден череп стегозавра, возраст которого оценивается в 150 миллионов лет.

Фото: commons.wikimedia by Danny Cicchetti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ рисунок динозавра Dacentrurus

Это наиболее полный череп представителя этого рода, обнаруженный в Европе. Он принадлежит виду Dacentrurus armatus — редкому европейскому стегозавру, чья анатомия до сих пор оставалась плохо изученной.

Новая находка позволяет учёным по-новому взглянуть на эволюцию этих древних травоядных ящеров. Исследование, проведённое международной командой, выявило неизвестные ранее особенности строения черепа и дало основания для пересмотра родственных связей между различными видами стегозавров.

На основе анализа предложена новая гипотеза, которая объединяет часть стегозавров в группу неостегозавров — более продвинутых форм, распространённых в юрском и меловом периодах.

Неостегозавры включают средние и крупные виды, обитавшие на разных континентах: от Европы и Азии до Африки и Северной Америки. До этого открытия структура их филогенетических связей оставалась недостаточно чёткой, но череп Dacentrurus armatus помог дополнить картину.

Особое значение имеет то, что череп был найден в районе Риодево, где уже неоднократно находили ценные окаменелости. Этот регион становится одним из ключевых пунктов палеонтологических исследований в Европе. Провинция Теруэль благодаря находке вновь подтверждает свой статус как важного центра, где можно проследить эволюцию жизни на Земле.

Учёные подчеркивают, что подобные находки — не просто научная сенсация, но и шаг к глубокому пониманию того, как развивались динозавры, какие формы приобретали и как они распространились по древнему суперконтиненту Лавразия.

Уточнения

Дацентрур (лат. Dacentrurus) — род крупных птицетазовых динозавров из семейства Stegosauridae, относящегося к тиреофорам (Thyreophora). Жил в позднем юрском периоде (154—150 млн лет назад) на территории современной Европы.

