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Сокращение экипажа МКС — NASA может возобновить сотрудничество с Россией

2:18
Наука

В связи с возникшими обстоятельствами, NASA, вероятно, будет вынуждено внести коррективы в свои планы, касающиеся функционирования космической станции.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

В ближайшем будущем состав экипажа МКС может быть сокращен до трех человек — именно столько космонавтов может вместить российский корабль "Союз". Не исключено, что NASA возобновит закупку мест в "Союзах" у России, как это происходило после завершения эксплуатации шаттлов и до начала полетов Crew Dragon.

Кроме того, NASA заключило контракт со SpaceX на разработку космического аппарата, который обеспечит контролируемое сведение МКС с орбиты и ее безопасное сгорание в атмосфере над Тихим океаном после окончания срока службы в 2030 году.

Лунные планы также могут быть отложены. Без участия SpaceX реализация текущего плана высадки астронавтов на Луну в ближайшие годы становится проблематичной. SpaceX разрабатывает модификацию ракеты Starship, которая должна доставить двух астронавтов на поверхность Луны в рамках третьей миссии программы Artemis.

Компания Blue Origin также работает над лунным посадочным модулем по контракту с NASA, однако его использование запланировано на более поздний срок — в миссии Artemis V.

Представитель NASA Бетани Стивенс заявила, что агентство продолжит реализацию президентских планов в космосе, сотрудничая с партнерами из отрасли.

Под угрозой могут оказаться спутники безопасности и научные исследования.

Прекращение сотрудничества со SpaceX может привести к задержкам в запуске важных правительственных грузов. SpaceX отвечает за запуск научных миссий NASA, таких как Dragonfly, а также секретных военных и разведывательных спутников США.

Министерство обороны также привлекло SpaceX к разработке более защищенной версии интернет-спутников Starlink для военных нужд.

Несмотря на появление конкурентов, таких как ракеты Vulcan и New Glenn, SpaceX сохраняет лидирующие позиции в сфере доставки правительственных грузов, благодаря опыту и более привлекательным ценам, пишет nytimes.

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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