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Птичий гений: как сороки решают сложные задачи, манипулируют и обманывают

2:29
Наука

Сорока выделяется среди птиц уникальной способностью узнавать своё отражение в зеркале, что является важным индикатором развитого интеллекта.

Сорока
Фото: flickr.com by Michał Matyjasik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сорока

Этот тест, обычно применяемый к млекопитающим для оценки самосознания, успешно проходят лишь человекообразные обезьяны, дельфины и слоны.

В ходе эксперимента учёные нанесли на горло сороки заметную метку, видимую только в зеркале. Птица, увидев своё отражение, попыталась избавиться от метки, не атакуя "странную птицу" в зеркале, а именно стирая пятно со своего тела. Ни попугаи, ни вороны не продемонстрировали подобной способности.

В задачах на логику и решение проблем сороки демонстрируют уровень развития, сопоставимый с детьми 2-3 лет.

Их память можно сравнить с продвинутыми онлайн-картами, позволяющими отмечать важные места. Сороки создают множество тайников в лесу и точно помнят их расположение.

Проявление интеллекта особенно заметно в ситуациях, когда за птицей наблюдают во время сокрытия пищи. В таких случаях сорока делает ложную закладку, имитируя сокрытие, а затем перепрятывает еду в другое место.

Это демонстрирует способность к рефлексии второго уровня, умение понимать, что другие знают о твоих знаниях. Голуби на такое не способны.

Сороки способны манипулировать, что является признаком не только сообразительности, но и социальной игры, уровня "я обманул обманщика".

Подобно Архимеду, определявшему объём тела с помощью воды, сороки способны использовать камни для поднятия уровня воды в ёмкости, чтобы достать плавающую пищу, без знания законов физики.

Сорочье гнездо — это не просто жилище, а настоящий укрепленный форт. Оно имеет сферическую форму с крышей и узким входом, ориентированным на юг для сохранения тепла. Для защиты от хищников сороки строят до 10 фальшивых гнёзд, прежде чем заселиться в основное.

Сорока служит своеобразной системой оповещения в лесу. Её стрекот сигнализирует о присутствии хищника или человека, увлечённого охотой. Сороки первыми обнаруживают опасность и предупреждают всех вокруг, даже медведей, которые знают об этой особенности, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Рефле́ксия (тж. рефлекси́я; от позднелат. reflexio «обращение назад») — понятие, охватывающее явления и концепции, относящиеся к обращению разума, духа, души, мышления, сознания, человека (как родового существа или как индивидуума), коллективов на самого себя.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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