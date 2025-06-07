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Пластик можно перерабатывать по-новому — вот почему это ещё не делают

1:55
Наука

Вы бы поверили, что в России уже есть технологии переработки пластиков без сжигания, причём запатентованные и с работающими образцами — но внедрить их в экономику никто не может?

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

На форуме "Экология" Елена Шаройкина, председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию, рассказала о парадоксе: российские учёные, разработавшие инновационные методы переработки отходов, не могут внедрить свои наработки. Причина — отсутствие понятного механизма, как эти технологии могут быть интегрированы в экономику.

Что мешает внедрению

По словам Шаройкиной, речь идёт не о сжигании мусора, а о глубокой переработке: "Это переработка углеводородов в углеводороды. Экономика замкнутого цикла. За этими проектами стоят академики, наука, опытные образцы готовы, всё запатентовано. Но они не могут продвинуться дальше — непонятно, куда идти".

Ученым нужна структура, которая поможет продвигать технологии — как в научной, так и в прикладной плоскости.

Кого не слышат

Шаройкина подчёркивает, что многие российские разработки остаются без внимания со стороны государства и бизнеса. "Наши учёные — и старой советской школы, и молодые талантливые ребята — делают, изобретают, борются за будущее. Но их просто не слышат", — говорит она.

Что делать

Елена предложила включить этот вопрос в итоговую резолюцию форума: "Очень прошу это зафиксировать. И давайте обсудим: что это должна быть за структура, где она должна быть создана".

Как это делают другие

Пока в России решают, как подступиться к переработке, в Китае уже вовсю строят десятки заводов, использующих технологии термолиза и пиролиза. Там не ждут, когда кто-то поймёт, куда идти — просто берут и делают.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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