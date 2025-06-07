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С чего начиналось машинное обучение — и зачем это важно сейчас

2:42
Наука

Машинное обучение (ML) — это не просто алгоритмы, это фундамент голосовых помощников, рекомендательных систем, автопилотов и даже чат-ботов. Всё, что кажется магией, на деле — результат многолетних усилий учёных.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

Идеи, которые появились раньше термина

До того как появилось само понятие "machine learning", философы и математики уже прокладывали дорогу к нему. Вклад Джорджа Буля в алгебру логики и работы Алана Тьюринга о "мыслящих машинах" стали вехами на этом пути.

"Машины могут обучаться так же, как дети", — утверждал Тьюринг в 1950-м, предложив свой знаменитый тест.

Первые пробы — и первые разочарования

Оптимизм 1950-60-х годов подкрепляли разработки вроде персептрона Розенблатта — первой обучаемой нейросети. Но уже в 1969-м стало ясно: сложные задачи ей не по зубам. Интерес к ИИ резко упал.

От шаблонов к практике

Тем не менее, даже простые решения, вроде распознавания цифр на письмах или чекам, стали прорывом. В медицине эксперименты с диагностикой по симптомам стали предвестниками будущих ИИ-диагностов.

Зимы ИИ и проблески света

Периоды с 1974 по 1980 и с 1985 по 1995 годы стали "зимами ИИ". Интерес ослаб, бюджеты сократились. Но идеи продолжали жить: ученые сосредоточились на статистике и правилах логики, закладывая основы будущих успехов.

Обратное распространение и новые алгоритмы

С 1990-х годов всё изменилось. Метод backpropagation открыл путь к эффективному обучению нейросетей, а статистические модели начали решать реальные задачи — от анализа текста до оценки кредитного риска.

Революция больших данных

С 2000-х годов ИИ получил мощный толчок: быстрые процессоры, терабайты данных, развитие интернета. Появились бэггинг, бустинг, random forest — мощные инструменты, работающие в финансах, маркетинге, здравоохранении.

Эпоха глубокого обучения

2012 год стал поворотным. AlexNet показала миру, как работают глубокие нейросети. Вскоре появились GPT, BERT, AlphaGo, DALL·E — и всё это стало доступно благодаря открытым библиотекам и развитию GPU.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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