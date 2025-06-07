Генетический код опухоли подскажет, как победить рак желудка

Можно ли подобрать лечение рака так, чтобы оно подходило только вам и работало с максимальной точностью? Теперь — да.
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сделали важное открытие: оказалось, что эффективность лечения рака желудка напрямую зависит от индивидуального генетического "портрета" опухоли. И именно этот "портрет" теперь можно расшифровать — благодаря новым молекулярным маркерам.
Речь идёт о микроРНК и экзосомных маркерах. Эти молекулы играют ключевую роль в развитии опухоли и могут рассказать врачу, насколько эффективно сработает то или иное лечение. Проще говоря, по ним можно предсказать результат ещё до начала терапии.
"Эффективность иммунотерапии зависит от генетического профиля опухоли. Мы изучаем, как молекулы микроРНК и маркеры экзосом влияют на течение болезни и прогнозы для пациента", — отметили в пресс-службе СибГМУ.
На основе этих данных врачи смогут не просто назначить лечение, но и гибко его корректировать. Это и есть современный персонализированный подход в онкологии — когда терапия адаптируется под каждого конкретного пациента, а не "всех подряд".
"Предварительные итоги вдохновляют: мы увидели высокую эффективность нашего подхода. Это открывает перспективы для корректировки лечения в режиме реального времени", — рассказала Людмила Спирина, заведующая кафедрой биохимии и молекулярной биологии СибГМУ.
Исследование реализуется на базе лаборатории экспериментальной биохимии и биологии СибГМУ. Проект поддержан программой "Приоритет-2030" и проводится в сотрудничестве с учеными НИИ онкологии Томского НИМЦ.
Результаты уже представлены на конференции "Генетические технологии в трансляционной биомедицине" — одной из главных площадок страны для обсуждения будущего медицины.
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