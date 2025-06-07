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Генетический код опухоли подскажет, как победить рак желудка

2:07
Наука

Можно ли подобрать лечение рака так, чтобы оно подходило только вам и работало с максимальной точностью? Теперь — да.

Метастазирование рака молочной железы в печень
Фото: Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain
Метастазирование рака молочной железы в печень

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сделали важное открытие: оказалось, что эффективность лечения рака желудка напрямую зависит от индивидуального генетического "портрета" опухоли. И именно этот "портрет" теперь можно расшифровать — благодаря новым молекулярным маркерам.

Что это за маркеры

Речь идёт о микроРНК и экзосомных маркерах. Эти молекулы играют ключевую роль в развитии опухоли и могут рассказать врачу, насколько эффективно сработает то или иное лечение. Проще говоря, по ним можно предсказать результат ещё до начала терапии.

"Эффективность иммунотерапии зависит от генетического профиля опухоли. Мы изучаем, как молекулы микроРНК и маркеры экзосом влияют на течение болезни и прогнозы для пациента", — отметили в пресс-службе СибГМУ.

Персонализированный подход

На основе этих данных врачи смогут не просто назначить лечение, но и гибко его корректировать. Это и есть современный персонализированный подход в онкологии — когда терапия адаптируется под каждого конкретного пациента, а не "всех подряд".

"Предварительные итоги вдохновляют: мы увидели высокую эффективность нашего подхода. Это открывает перспективы для корректировки лечения в режиме реального времени", — рассказала Людмила Спирина, заведующая кафедрой биохимии и молекулярной биологии СибГМУ.

Кто и где это делает

Исследование реализуется на базе лаборатории экспериментальной биохимии и биологии СибГМУ. Проект поддержан программой "Приоритет-2030" и проводится в сотрудничестве с учеными НИИ онкологии Томского НИМЦ.

Результаты уже представлены на конференции "Генетические технологии в трансляционной биомедицине" — одной из главных площадок страны для обсуждения будущего медицины.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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