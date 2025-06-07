Россия нашла замену препаратам из Китая — это изменит подход к лечению диабета

Сможет ли Россия полностью отказаться от импортных субстанций для лечения диабета II типа? У Сеченовского университета есть ответ — и он впечатляет.
Исследователи Центра синтетической биотехнологии разработали биотехнологический способ получения ключевого компонента для препаратов против диабета. Речь идёт о субстанции для агонистов рецепторов ГПП-1 — именно из неё делают такие препараты, как семаглутид, применяемые при диабете и ожирении.
Главное — процесс стал проще, быстрее и дешевле. Благодаря использованию генетически модифицированного штамма кишечной палочки теперь производство субстанции можно без проблем перенести на промышленные рельсы.
"Новая технология существенно сокращает сроки производства и упрощает масштабирование", — рассказал Василий Степаненко, руководитель Центра синтетической биотехнологии.
Сегодня большая часть подобных субстанций поступает из Китая. А это значит — зависимость, нестабильность поставок и риск перебоев. Новая разработка даст возможность замкнуть весь цикл производства внутри России. А значит — контроль, стабильность и стратегическая независимость.
Всё это — результат работы учёных из Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Они доказали: даже самые передовые фармтехнологии могут быть отечественными.
"Разработанная технология позволит локализовать полный цикл производства современных лекарств для лечения сахарного диабета на территории России", — подчёркивают в пресс-службе вуза.
Если технология получит широкое внедрение, это станет шагом к медицинскому суверенитету. И, возможно, не только в области диабета.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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