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Россия нашла замену препаратам из Китая — это изменит подход к лечению диабета

1:55
Наука

Сможет ли Россия полностью отказаться от импортных субстанций для лечения диабета II типа? У Сеченовского университета есть ответ — и он впечатляет.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория

Исследователи Центра синтетической биотехнологии разработали биотехнологический способ получения ключевого компонента для препаратов против диабета. Речь идёт о субстанции для агонистов рецепторов ГПП-1 — именно из неё делают такие препараты, как семаглутид, применяемые при диабете и ожирении.

Что изменилось

Главное — процесс стал проще, быстрее и дешевле. Благодаря использованию генетически модифицированного штамма кишечной палочки теперь производство субстанции можно без проблем перенести на промышленные рельсы.

"Новая технология существенно сокращает сроки производства и упрощает масштабирование", — рассказал Василий Степаненко, руководитель Центра синтетической биотехнологии.

Почему это важно

Сегодня большая часть подобных субстанций поступает из Китая. А это значит — зависимость, нестабильность поставок и риск перебоев. Новая разработка даст возможность замкнуть весь цикл производства внутри России. А значит — контроль, стабильность и стратегическая независимость.

Кто за этим стоит

Всё это — результат работы учёных из Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Они доказали: даже самые передовые фармтехнологии могут быть отечественными.

"Разработанная технология позволит локализовать полный цикл производства современных лекарств для лечения сахарного диабета на территории России", — подчёркивают в пресс-службе вуза.

Что дальше

Если технология получит широкое внедрение, это станет шагом к медицинскому суверенитету. И, возможно, не только в области диабета.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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