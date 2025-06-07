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Микроскопический пузырёк против вируса — как он ломает защиту ВИЧ

1:49
Наука

Что если бы ВИЧ больше не мог скрываться от иммунной системы? Именно к такому прорыву приблизились исследователи из Мельбурна.

Анализ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анализ

Вирус, который умеет прятаться

Одна из главных причин, по которым ВИЧ остаётся неизлечимым, — его способность затаиваться внутри лейкоцитов. Там он оказывается вне досягаемости как для лекарств, так и для иммунной защиты. Эти "тихие убежища" долгое время оставались непреодолимым барьером.

Как работает новая технология

Исследователи из Института Питера Доэрти применили уже известную миру технологию мРНК — именно ту, которая легла в основу вакцин против COVID-19. Но на этот раз мРНК используется не для защиты, а для атаки.

Специально разработанный микроскопический жировой пузырёк доставляет мРНК внутрь клеток, где может скрываться ВИЧ. Там она "инструктирует" клетки: распознай и найди вирус. Эта команда вынуждает ВИЧ "выйти из укрытия".

"ВИЧ умеет делать себя невидимым. Но теперь у нас есть шанс его обнаружить — именно там, где он прячется", — говорится в исследовании, опубликованном в The Guardian.

Почему это важно

До сих пор учёные были бессильны перед скрытыми резервуарами вируса. Даже при самых современных курсах терапии ВИЧ продолжал существовать в организме в "спящем" виде и возвращался при снижении лечения. Новая методика может радикально изменить ситуацию.

Что дальше

Хотя это пока только лабораторный этап, перспективы огромны. Если технология подтвердит свою эффективность в клинических испытаниях, это будет революцией в борьбе с ВИЧ — возможно, самой серьёзной за последние десятилетия.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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