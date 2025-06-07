Радиоактивные поверхности стали безопаснее — благодаря одному компоненту

Исследователи из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Иордании, Саудовской Аравии, Малайзии и Египта разработали уникальный тип стекла, способный эффективно блокировать радиацию. Главное отличие? В нём нет свинца.
Обычные защитные очки от радиации содержат оксид свинца — токсичный компонент, вредный для человека и природы. Новый состав исключает его и использует вместо этого оксид неодима и бария. Эти вещества не только безопаснее, но и обеспечивают высокую степень защиты от гамма-излучения — до 28,3%, что выше, чем у бетона (22,1%) и даже некоторых коммерческих стекол (RS-360 — 27,3%).
"Мы создали бессвинцовые стекла, которые сохраняют прозрачность и обладают улучшенными оптическими характеристиками. Их можно использовать в очках, экранах и даже сварочных масках при работе с радиоактивными материалами", — поясняет ведущий научный сотрудник кафедры "Атомные станции и ВИЭ" УрФУ Махмуд Карем Абделазим Габер.
Новая формула основана на боросиликатных стеклах, известных своей устойчивостью к радиации. Но теперь к ним добавлены тяжелые оксиды, что улучшает прочность материала. Синтез проводился методом плавления и закалки с использованием компонентов высокой чистоты.
Новые стекла оказались эффективнее даже тех, что содержат 35-40% свинца. При облучении гамма-излучением мощностью 0,662 МэВ они показали на 16% лучшие результаты.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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