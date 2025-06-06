Китайские биотехнологии штурмуют мир: куда уходят миллиарды США и стран Европы

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Биотехнологический сектор Китая достиг такого уровня, что крупные американские и европейские фармацевтические компании вложили миллиарды долларов на приобретение разработанных в Китае лекарств, потенциально способных лечить рак после одобрения регулирующих органов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Deniska8972, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лаборатория

Центр Белфера при Гарвардском университете отмечает, что сильные стороны биотехнологий Китая заключаются в доминировании в производстве фармацевтических препаратов и большем количестве квалифицированных специалистов, чем в США.

Синтия Й. Тонг, соавтор доклада Гарвардского университета, заявила в интервью CNBC, что Китай также отличается "более гибким регулированием и способностью быстрее внедрять инновации", в то время как в США процесс утверждения и исследований и разработок занимает больше времени.

В то время как биотехнологический сектор Китая активно развивается, биотехнологические центры США, расположенные в Кембридже и Бостоне, сообщают о сокращениях и пустующих лабораториях.

Китай давно использует многолетние планы и государственную поддержку для развития ключевых технологий, и биотехнологии не являются исключением.

Уточнения

Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.

