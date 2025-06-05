Прорыв в лечении ВИЧ: учёные разработали уникальную технологию для уничтожения вируса

Согласно оценкам, около 39 миллионов человек по всему миру инфицированы ВИЧ.
Современные методы терапии позволяют значительно продлить жизнь и улучшить ее качество, однако радикального средства избавления от вируса пока не существует.
Наиболее эффективным на сегодняшний день подходом является антиретровирусная терапия (АРТ), которая способна снизить концентрацию ВИЧ в организме до практически неопределяемого уровня.
Однако, сохранение вируса в определенных типах лейкоцитов создает серьезные трудности для его полной элиминации.
Недавно австралийские ученые разработали новую липидную наночастицу, получившую название LNP X, которая способна доставлять мРНК в эти труднодоступные клетки, пишет nypost.
После проникновения внутрь клетки, мРНК активирует обнаружение скрытого вируса, что открывает возможности для его уничтожения иммунной системой или с помощью дополнительных терапевтических методов.
По словам доктора Паулы Севал, научного сотрудника Института Доэрти и одного из авторов исследования, этот научный прорыв "ранее считался невозможным".
Несмотря на то, что многие разработки в биомедицине не доходят до клинического применения, в области лечения ВИЧ наблюдается беспрецедентный прогресс в обнаружении вируса, отметила Севал.
Ученые выражают надежду на успешные результаты испытаний на животных и последующее применение технологии на людях.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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