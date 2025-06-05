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Прорыв в лечении ВИЧ: учёные разработали уникальную технологию для уничтожения вируса

1:35
Наука

Согласно оценкам, около 39 миллионов человек по всему миру инфицированы ВИЧ.

Размножение ВИЧ под электронным микроскопом (раскрашено)
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by Cynthia S. Goldsmith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Размножение ВИЧ под электронным микроскопом (раскрашено)

Современные методы терапии позволяют значительно продлить жизнь и улучшить ее качество, однако радикального средства избавления от вируса пока не существует.

Наиболее эффективным на сегодняшний день подходом является антиретровирусная терапия (АРТ), которая способна снизить концентрацию ВИЧ в организме до практически неопределяемого уровня.

Однако, сохранение вируса в определенных типах лейкоцитов создает серьезные трудности для его полной элиминации.

Недавно австралийские ученые разработали новую липидную наночастицу, получившую название LNP X, которая способна доставлять мРНК в эти труднодоступные клетки, пишет nypost.

После проникновения внутрь клетки, мРНК активирует обнаружение скрытого вируса, что открывает возможности для его уничтожения иммунной системой или с помощью дополнительных терапевтических методов.

По словам доктора Паулы Севал, научного сотрудника Института Доэрти и одного из авторов исследования, этот научный прорыв "ранее считался невозможным".

Несмотря на то, что многие разработки в биомедицине не доходят до клинического применения, в области лечения ВИЧ наблюдается беспрецедентный прогресс в обнаружении вируса, отметила Севал.

Ученые выражают надежду на успешные результаты испытаний на животных и последующее применение технологии на людях.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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