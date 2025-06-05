Семь российских вузов и НИИ вошли в элиту исследователей искусственного интеллекта: вот кто они

По итогам конкурсного отбора, семь российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов стали участниками третьей группы исследовательских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте.
Об этом сообщает ТАСС с церемонии объявления результатов, проходившей в координационном центре правительства Российской Федерации.
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, заявил на церемонии, что победителями стали Высшая школа экономики, Институт системного программирования РАН, ИТМО, Иннополис, МГУ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Сколтех. Он выразил уверенность в их способности успешно справиться со сложными и масштабными задачами, подчеркнув их значительный практический опыт и высокий уровень компетенций.
Вице-премьер также сообщил, что каждый из семи отобранных центров получит финансирование в размере 676 миллионов рублей на два года для осуществления фундаментальных исследований в области сильного, надежного и мультиагентного ИИ. Общий объем бюджетных средств, выделенных на поддержку всех центров, составляет 4,7 миллиарда рублей. Всего в конкурсе участвовало 19 заявок из 10 российских регионов.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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