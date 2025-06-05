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Семь российских вузов и НИИ вошли в элиту исследователей искусственного интеллекта: вот кто они

1:25
Наука

По итогам конкурсного отбора, семь российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов стали участниками третьей группы исследовательских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Симпозиум по инновациям
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям

Об этом сообщает ТАСС с церемонии объявления результатов, проходившей в координационном центре правительства Российской Федерации.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, заявил на церемонии, что победителями стали Высшая школа экономики, Институт системного программирования РАН, ИТМО, Иннополис, МГУ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Сколтех. Он выразил уверенность в их способности успешно справиться со сложными и масштабными задачами, подчеркнув их значительный практический опыт и высокий уровень компетенций.

Вице-премьер также сообщил, что каждый из семи отобранных центров получит финансирование в размере 676 миллионов рублей на два года для осуществления фундаментальных исследований в области сильного, надежного и мультиагентного ИИ. Общий объем бюджетных средств, выделенных на поддержку всех центров, составляет 4,7 миллиарда рублей. Всего в конкурсе участвовало 19 заявок из 10 российских регионов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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