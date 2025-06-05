Почему люди боятся сельдяного короля? Разбор древнего суеверия

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Океанолог Ирина Чубаренко объяснила, почему сельдяного короля, также известного как "рыба Судного дня", считают предзнаменованием несчастий.

Фото: unsplash.com by Dan Stark dan_stark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Море

По ее словам, поверья и страхи были характерны для человечества в те времена, когда люди боялись всего вокруг. Сельдяной король — это редко встречающаяся глубоководная рыба, и ее появление вызывало ужас, воспринималось как небесное знамение.

Эксперт отметила отсутствие официально подтвержденной взаимосвязи между сейсмической активностью в океанских глубинах и выбросом сельдяных королей на берег, информирует сайт aif.ru.

В Японии существует поверье, связывающее появление этой рыбы с надвигающимися стихийными бедствиями, такими как ураганы и землетрясения. Эти суеверия получили распространение после трагического землетрясения в Японии в 2011 году, когда на берег выбросило около двух десятков сельдяных королей. Аналогичные случаи отмечались и в Чили незадолго до землетрясения 2010 года.

Некоторые ученые предполагают, что глубоководные рыбы обладают повышенной чувствительностью к движениям тектонических плит и способны предчувствовать землетрясения. Однако эта теория пока не имеет под собой достаточных доказательств.

Стоит напомнить, что несколько дней назад на пляже в Тасмании (Австралия) был обнаружен сельдяной король длиной около трех метров.

Уточнения

Литосферная плита — крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы. Узкими и активными зонами, широтными разломами, литосфера разделена на блоки.

