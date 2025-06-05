Депутатша шокирует парламент: почему её обнаженное ИИ-тело вызывает такую бурю эмоций

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Депутат парламента Новой Зеландии Лора Маклюр шокировала коллег и общественность, представив в парламенте якобы своё обнажённое изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Этот поступок стал частью её кампании по привлечению внимания к опасности дипфейков и необходимости срочного обновления законодательства.

Маклюр заявила, что создание изображения заняло менее пяти минут, и добавила: «Это изображение — моё обнажённое фото, но оно не настоящее».

Несмотря на цензуру изображения в трансляциях, демонстрация произвела сильный эффект, наглядно показав, как легко и быстро можно создать подделку, которая может нанести серьёзный психологический вред.

В Instagram депутатша подчеркнула, что «проблема не в технологии, а в том, как её используют для насилия над людьми. Наши законы должны успевать за этим».

Она также добавила, что даже ей, будучи политиком, было страшно держать такую фотографию в руках — несмотря на то, что она фальшивая.

В интервью Sky News Маклюр назвала этот опыт «абсолютно ужасающим» и отметила, что реалистичность дипфейков делает их не менее, а порой и более разрушительными, чем настоящие откровенные изображения.

Депутатша призывает расширить существующие законы о запрете распространения интимных изображений без согласия. По её мнению, дипфейки должны приравниваться к реальным фотографиям, поскольку эффект от их распространения может быть столь же, если не более, разрушительным.

Лора Маклюр призывает к международному осмыслению проблемы, настаивая, что защита жертв должна быть в центре цифровой политики. Её действия стали тревожным сигналом: технологии развиваются стремительно, а законодательство пока не справляется с вызовами цифровой эпохи.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand) — государство в Полинезии.

