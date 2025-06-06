Во время грозы над тучами вспыхивает нечто опасное — вы этого не увидите с земли

Мы привыкли воспринимать грозу как гром и молнии — зрелищные, но вполне объяснимые природные явления. Однако за этими вспышками скрываются куда более мощные и загадочные процессы.
Еще в 1994 году спутник NASA, изначально настроенный на регистрацию космических гамма-всплесков, случайно зафиксировал мощный выброс гамма-излучения… с Земли.
Позже это явление получило название terrestrial gamma-ray flashes (TGF) — земные гамма-вспышки. Оказалось, они сопровождают грозы, но до сих пор плохо изучены. Помимо TGF, существуют более мягкие по интенсивности гамма-свечения — gamma-ray glows.
Механизм выглядит как физическая домино-цепочка. Внутри грозовой тучи накапливается заряд: положительный вверху, отрицательный внизу. Электроны, попав в такое электрическое поле, начинают ускоряться, сталкиваются с молекулами воздуха и выбивают новые частицы. Процесс лавинообразный, и в результате рождается гамма-излучение.
В рамках масштабного исследования ученые из Европы и США использовали переоборудованный самолет-шпион NASA ER-2. Он способен подниматься выше грозовых туч и перемещаться с высокой скоростью. За один месяц самолет провел 10 полетов над Карибами и Центральной Америкой, регистрируя гамма-излучение.
Николай Остгаард с коллегами зафиксировали 24 вспышки нового типа — "мерцающих". Их длительность — около 250 миллисекунд, что вдвое дольше обычных TGF. 17 таких вспышек сопровождались молниями.
"Выяснилось, что все крупные грозы генерируют гамма-лучи весь день в самых разных формах", — отметил соавтор исследования Стив Каммер из Duke University.
Ученые предполагают, что мерцающая вспышка начинается как слабое свечение, которое внезапно усиливается и переходит в серию импульсов. Это может быть своеобразный "триггер" молнии. По сути, такое мерцание — промежуточная стадия между гамма-свечением и мощной гамма-вспышкой.
Во второй части работы под руководством Мартино Марисалди изучались именно гамма-свечения. Их регистрировали во время шторма, охватившего территорию в 9000 км².
За девять полетов было зафиксировано более 500 свечений длительностью от 1 до 10 секунд — это в корне отличается от ранее известных свечений, продолжавшихся сотни секунд.
Открытие говорит о том, что таких явлений гораздо больше и они разнообразнее, чем мы думали. Атмосфера в грозу превращается в настоящий театр высокоэнергетических процессов.
Мо́лния - электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.
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