Во время грозы над тучами вспыхивает нечто опасное — вы этого не увидите с земли

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы привыкли воспринимать грозу как гром и молнии — зрелищные, но вполне объяснимые природные явления. Однако за этими вспышками скрываются куда более мощные и загадочные процессы.

Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молнии

Гамма-вспышки с Земли: что это

Еще в 1994 году спутник NASA, изначально настроенный на регистрацию космических гамма-всплесков, случайно зафиксировал мощный выброс гамма-излучения… с Земли.

Позже это явление получило название terrestrial gamma-ray flashes (TGF) — земные гамма-вспышки. Оказалось, они сопровождают грозы, но до сих пор плохо изучены. Помимо TGF, существуют более мягкие по интенсивности гамма-свечения — gamma-ray glows.

Как рождается гамма-излучение

Механизм выглядит как физическая домино-цепочка. Внутри грозовой тучи накапливается заряд: положительный вверху, отрицательный внизу. Электроны, попав в такое электрическое поле, начинают ускоряться, сталкиваются с молекулами воздуха и выбивают новые частицы. Процесс лавинообразный, и в результате рождается гамма-излучение.

Необычные вспышки: открытия 2023 года

В рамках масштабного исследования ученые из Европы и США использовали переоборудованный самолет-шпион NASA ER-2. Он способен подниматься выше грозовых туч и перемещаться с высокой скоростью. За один месяц самолет провел 10 полетов над Карибами и Центральной Америкой, регистрируя гамма-излучение.

Николай Остгаард с коллегами зафиксировали 24 вспышки нового типа — "мерцающих". Их длительность — около 250 миллисекунд, что вдвое дольше обычных TGF. 17 таких вспышек сопровождались молниями.

"Выяснилось, что все крупные грозы генерируют гамма-лучи весь день в самых разных формах", — отметил соавтор исследования Стив Каммер из Duke University.

Возможно, они запускают молнии

Ученые предполагают, что мерцающая вспышка начинается как слабое свечение, которое внезапно усиливается и переходит в серию импульсов. Это может быть своеобразный "триггер" молнии. По сути, такое мерцание — промежуточная стадия между гамма-свечением и мощной гамма-вспышкой.

500 свечений за 9 полетов

Во второй части работы под руководством Мартино Марисалди изучались именно гамма-свечения. Их регистрировали во время шторма, охватившего территорию в 9000 км².

За девять полетов было зафиксировано более 500 свечений длительностью от 1 до 10 секунд — это в корне отличается от ранее известных свечений, продолжавшихся сотни секунд.

Открытие говорит о том, что таких явлений гораздо больше и они разнообразнее, чем мы думали. Атмосфера в грозу превращается в настоящий театр высокоэнергетических процессов.

Уточнения

Мо́лния - электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

