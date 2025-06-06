Телепортировали и не ошиблись: в квантовых технологиях случился прорыв

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Создание полноценных квантовых компьютеров давно тормозится одной проблемой — ошибки при вычислениях. Даже минимальные сбои могут полностью исказить результат. Но теперь учёные сделали важный шаг вперёд — им удалось телепортировать логический кубит, используя устойчивые к ошибкам методы.

Фото: Веб-страница ФГБУ «РФИ Минприроды России» на сайте правительства России квантовый процессор

Зачем нужны логические кубиты

В обычных условиях информация в квантовом компьютере кодируется в физических кубитах. Они невероятно чувствительны к шуму и другим помехам. Чтобы это обойти, используются логические кубиты — комбинации из нескольких физических. Это своего рода "кубит внутри брони", способный исправлять ошибки во время работы.

В чём сложность телепортации

Передача информации между кубитами — ключевой процесс. Она осуществляется через квантовую запутанность, и для логических кубитов это особенно сложно. Их структура требует особого подхода к телепортации: просто скопировать состояние невозможно.

Кто и как это сделал

Инженеры и физики из компании Quantinuum использовали собственный ионный процессор H2, чтобы передать логический кубит с помощью двух методов:

Трансверсальный метод — задействует сразу несколько кубитов, ускоряя телепортацию.

"Хирургия решетки" — управляет границами кубитов для совместимости между архитектурами.

Оба способа доказали свою эффективность, хотя требуют серьёзной технической точности.

Как исправляли ошибки в реальном времени

На всех четырёх этапах телепортации применялся код Стина (Steane code), позволяющий в реальном времени устранять ошибки и корректировать состояние логического кубита. Это и позволило впервые добиться полноценной телепортации без потери информации.

Почему это важно

Этот эксперимент — не просто теоретическая победа. Это подтверждение того, что квантовые компьютеры могут стать надёжными и практичными, способными решать реальные задачи без боязни ошибок. Работа Quantinuum — шаг к будущему, в котором квантовые вычисления изменят технологии навсегда.

Уточнения

Телепорта́ция (др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. portare "нести") — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени.

