Телепортировали и не ошиблись: в квантовых технологиях случился прорыв

Создание полноценных квантовых компьютеров давно тормозится одной проблемой — ошибки при вычислениях. Даже минимальные сбои могут полностью исказить результат. Но теперь учёные сделали важный шаг вперёд — им удалось телепортировать логический кубит, используя устойчивые к ошибкам методы.
В обычных условиях информация в квантовом компьютере кодируется в физических кубитах. Они невероятно чувствительны к шуму и другим помехам. Чтобы это обойти, используются логические кубиты — комбинации из нескольких физических. Это своего рода "кубит внутри брони", способный исправлять ошибки во время работы.
Передача информации между кубитами — ключевой процесс. Она осуществляется через квантовую запутанность, и для логических кубитов это особенно сложно. Их структура требует особого подхода к телепортации: просто скопировать состояние невозможно.
Инженеры и физики из компании Quantinuum использовали собственный ионный процессор H2, чтобы передать логический кубит с помощью двух методов:
Оба способа доказали свою эффективность, хотя требуют серьёзной технической точности.
На всех четырёх этапах телепортации применялся код Стина (Steane code), позволяющий в реальном времени устранять ошибки и корректировать состояние логического кубита. Это и позволило впервые добиться полноценной телепортации без потери информации.
Этот эксперимент — не просто теоретическая победа. Это подтверждение того, что квантовые компьютеры могут стать надёжными и практичными, способными решать реальные задачи без боязни ошибок. Работа Quantinuum — шаг к будущему, в котором квантовые вычисления изменят технологии навсегда.
Телепорта́ция (др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. portare "нести") — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени.
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