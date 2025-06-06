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Открытие в мире полупроводников: что происходит за триллионные доли секунды

2:14
Наука

Как поймать то, что длится триллионные доли секунды? Физики нашли ответ — и впервые "увидели" движение зарядов через границу двух полупроводников. Это открытие может изменить подход к разработке солнечных батарей, сенсоров и лазеров.

Электричество
Фото: https://commons.wikimedia.org by User Iantresman on en.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электричество

Почему это важно

Эффективность солнечных элементов зависит от движения заряженных частиц, которые возникают под действием света. Фотоны, попадая на полупроводник, передают свою энергию электронам — так возникают "горячие" заряды. Но почти вся их энергия теряется за считаные пикосекунды.

Чтобы понять, как сохранить эту энергию, учёным нужно наблюдать, как заряды проходят через гетеропереходы — границы между двумя полупроводниками. Такие переходы используются в подавляющем большинстве электронных устройств, от фотодатчиков до процессоров.

Новый взгляд через микроскоп

На этот раз исследователи сосредоточились на переходе между кремнием и германием. Эти материалы активно применяются в микроэлектронике. Самое удивительное: учёные смогли зафиксировать сам момент переноса заряда сразу после его генерации.

Ключ к успеху — техника, объединяющая сканирующую электронную микроскопию и ультрабыстрые лазерные импульсы. Каждый такой импульс создаёт "затвор" для электронного луча, позволяя получить до триллиона изображений в секунду и собрать из них видеоряд.

Что удалось увидеть

Если возбуждать заряды в однородных зонах кремния или германия, они движутся быстро. Но при возбуждении рядом с гетеропереходом часть зарядов замедляется — их "ловит" потенциальный барьер на границе. Это открытие имеет практическое значение: чем дольше заряд остаётся "горячим", тем больше энергии он способен отдать.

Теория подтверждена

Захват зарядов гетеропереходом ранее был предсказан теоретически, но теперь это явление впервые зафиксировали напрямую. Возможность видеть, как реально ведут себя заряды, поможет ученым проверять теории, улучшать модели и проектировать более эффективные устройства.

Уточнения

Гетеропереход - контакт двух различных полупроводников. Особенностью зонной диаграммы гетероперехода является скачок края зоны проводимости на стыке (равный разности сродства к электрону в материалах) и скачок края валентной зоны, см. пример на рисунке. Существуют правила построения таких диаграмм.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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