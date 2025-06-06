Квантовый поворот в диагностике: как запутанные частицы спасают жизни

Как думаете, можно ли использовать запутанные частицы, чтобы заглянуть внутрь человеческого тела и при этом снизить радиационную нагрузку? Ответ — да, и учёные уже близки к этому.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — один из самых точных методов диагностики опухолей и болезни Альцгеймера. В организм вводится радиоактивное вещество, и с его помощью отслеживаются процессы в тканях. Аномально активные клетки, такие как раковые, поглощают больше вещества и светятся на снимках ярче.
В идеале, гамма-кванты должны доходить до детекторов без искажений. Но на практике многие из них рассеиваются, теряют энергию и, как считалось раньше, становятся бесполезными. Однако именно этот "мусор" оказался ключом к новому подходу.
Учёные из Йоркского университета установили, что даже после рассеяния гамма-частицы сохраняют квантовую запутанность. Это значит, что наблюдение за одной частицей может дать информацию о второй — даже если она "потерялась" по пути к детектору.
Это явление, при котором две частицы остаются связаны между собой, даже находясь на большом расстоянии. Изменение состояния одной из них мгновенно влияет на другую. Такой эффект раньше использовался в квантовых вычислениях, а теперь — и в медицине.
"Надежность квантовой запутанности между ПЭТ-фотонами стала для нас настоящим сюрпризом. Теперь, когда мы понимаем её глубже, применение квантовой информации в ПЭТ-сканировании стало вполне реальной возможностью", — говорит профессор Дэниел Уоттс, руководитель исследования.
Полученные данные открывают путь к использованию искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии смогут анализировать рассеянные сигналы и создавать более точные изображения, снижая при этом дозу облучения.
Возможность использовать ранее игнорируемые фотоны может радикально улучшить диагностику. Пациенты получат меньше радиации, а врачи — больше данных для постановки диагноза.
Квантовая запутанность больше не теория — она становится практическим инструментом в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. И это только начало.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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