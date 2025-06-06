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Электролиз сэкономит больше энергии — секрет в объёмной сборке катализатора

2:02
Наука

Водород считается одним из ключевых кандидатов на роль "чистого" топлива будущего. При его сгорании не образуется вредных выбросов — только вода. Но есть одна проблема: получать его дорого и энергозатратно. Что, если существует способ обойти эти ограничения?

Шаровая молния
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаровая молния

Почему водород так важен

  • Это самый легкий элемент во Вселенной.
  • Обладает высокой плотностью энергии.
  • Не загрязняет атмосферу: продукт сгорания — всего лишь H₂O.

Все это делает водород идеальным кандидатом для экологически чистой энергетики. Но чтобы сделать его реальной альтернативой, нужно научиться производить его проще и дешевле.

Что мешает — и как это обойти

Процесс электролиза воды (разложения её на водород и кислород) требует затрат энергии и происходит относительно медленно. Его слабое звено — так называемая реакция выделения кислорода (oxygen evolution reaction, OER).

Ускорить ее помогают катализаторы, особенно из благородных металлов — например, иридия. Проблема в том, что такие металлы дороги и редко встречаются, а обычное их использование не слишком эффективно.

Необычное решение: объемная структура

Группа международных ученых предложила оригинальный метод: они встроили атомарный иридий в объемную структуру на основе диметилимидазола и гидроксидов кобальта и железа. Именно пространственная организация этих компонентов стала ключевой находкой.

Такой подход:

  • Усилил активность реакции OER.
  • Снизил потребление энергии.
  • Существенно повысил стабильность всей системы.

Иридий в новой схеме используется в виде отдельных атомов, что резко снижает расходы на катализатор и делает технологию более доступной.

Новый подход позволяет получить водород быстрее, дешевле и с меньшими потерями — большой шаг к энергоэффективному будущему.

Уточнения

Электро́лиз - физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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