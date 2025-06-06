Электролиз сэкономит больше энергии — секрет в объёмной сборке катализатора

Водород считается одним из ключевых кандидатов на роль "чистого" топлива будущего. При его сгорании не образуется вредных выбросов — только вода. Но есть одна проблема: получать его дорого и энергозатратно. Что, если существует способ обойти эти ограничения?
Все это делает водород идеальным кандидатом для экологически чистой энергетики. Но чтобы сделать его реальной альтернативой, нужно научиться производить его проще и дешевле.
Процесс электролиза воды (разложения её на водород и кислород) требует затрат энергии и происходит относительно медленно. Его слабое звено — так называемая реакция выделения кислорода (oxygen evolution reaction, OER).
Ускорить ее помогают катализаторы, особенно из благородных металлов — например, иридия. Проблема в том, что такие металлы дороги и редко встречаются, а обычное их использование не слишком эффективно.
Группа международных ученых предложила оригинальный метод: они встроили атомарный иридий в объемную структуру на основе диметилимидазола и гидроксидов кобальта и железа. Именно пространственная организация этих компонентов стала ключевой находкой.
Такой подход:
Иридий в новой схеме используется в виде отдельных атомов, что резко снижает расходы на катализатор и делает технологию более доступной.
Новый подход позволяет получить водород быстрее, дешевле и с меньшими потерями — большой шаг к энергоэффективному будущему.
Электро́лиз - физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.
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