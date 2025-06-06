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Коралловые рифы исчезают: что дайверу плохо, то для климата хорошо

2:10
Наука

Гибель коралловых рифов на фоне потепления океанов давно воспринимается исключительно как экологическая катастрофа.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

Однако новое исследование предполагает, что последствия могут быть не столь однозначными: сокращение кораллов может немного повысить способность океанов поглощать углекислый газ из атмосферы.

Кораллы формируют свои скелеты в процессе кальцификации — химической реакции, сопровождаемой выбросом CO₂. Повышение температуры и кислотности воды замедляет этот процесс.

В результате, к 2100 году океаны могут поглощать на 1-5% больше углерода. К 2300 году эта цифра может достичь 13%, что потенциально замедлит накопление парниковых газов в атмосфере.

На первый взгляд это может показаться позитивным, но потеря кораллов несет за собой тяжёлые последствия. Исчезновение рифов ведёт к резкому снижению биоразнообразия, наносит ущерб рыболовству и делает прибрежные регионы уязвимыми к штормам и повышению уровня моря.

Основными факторами разрушения рифов являются не только климатические изменения, но и антропогенные воздействия — чрезмерный вылов рыбы и распространение коралловых болезней.

Современные модели показывают, что кораллы неспособны адаптироваться к стремительным изменениям окружающей среды. При неблагоприятном сценарии к концу столетия коралловые рифы могут почти исчезнуть.

Хотя усиленное поглощение CO₂ океанами может немного скорректировать глобальный углеродный бюджет, это не повод расслабляться. Важно понимать, что такие "положительные" эффекты не компенсируют масштаб экологических и социальных потерь. Более того, корректное понимание углеродных процессов критически важно для точного расчета допустимых выбросов и эффективного управления климатом.

Иными словами, даже если океаны смогут поглощать чуть больше CO₂, цена этого "приобретения" — потеря одних из самых ценных экосистем на планете.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — неорганическое химическое соединение, бинарный кислотный оксид, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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