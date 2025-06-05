Экзопланета 2M1510 b: когда космические акробаты заставляют нас переосмыслить гравитацию

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Большинство планет в нашей Галактике вращаются вокруг своих звезд в одной плоскости, но экзопланета 2M1510 b поставила новый рекорд по космическому эксцентриситету.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Она обращается вокруг двух коричневых карликов под прямым углом к их траектории, что является совершенно уникальным открытием, объявленным астрономами в апреле 2025 года.

2M1510 b была найдена в системе, состоящей из трех коричневых карликов. Два из них обращаются друг вокруг друга каждые 21 день, а третий движется отдельно. Планета вращается вокруг внутренней пары, но не по привычной орбите. Ее траектория почти перпендикулярна плоскости орбиты этих карликов — это называется полярной орбитой, и раньше она не наблюдалась ни на одной планете вокруг двойной звезды.

Это открытие было сделано с помощью метода лучевой скорости, при котором ученые следили за колебаниями в спектре света, вызванными гравитационным притяжением планеты, а не за уменьшением яркости звезд, как это делается обычно. Таким образом, ученые не видели свет самой планеты, но смогли зафиксировать ее влияние на движение карликов.

Среди более 5800 экзопланет только 16 вращаются вокруг двух звезд одновременно, и лишь 2M1510 b демонстрирует такую экзотическую архитектуру. Это открытие было внесено в базу данных Архива экзопланет НАСА 1 мая 2025 года и изменяет представление о формировании планет, ставя под сомнение идею о том, что они всегда образуются в плоскости диска вокруг звезд.

Открытие 2M1510 b показывает, что во Вселенной есть еще много сюрпризов. В то время как планеты вокруг нашего Солнца вращаются в одной плоскости, в других частях Вселенной они могут двигаться по вертикальным орбитам, как акробаты. Это открытие может изменить наше понимание гравитации и динамики звездных систем, пишет cdr.

Уточнения

Траекто́рия материа́льной то́чки — линия в пространстве, являющаяся множеством геометрических точек, где можно найти материальную точку, в физической задаче.

