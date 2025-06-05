Эти продукты — враги опухолей: что есть, чтобы победить болезнь

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1:43
Наука

Исследования показывают, что сбалансированная диета может снизить риск развития рака, в то время как неправильное питание негативно влияет на эффективность лечения.

девушка ест фрукты
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка ест фрукты

Особенно важно употребление фруктов, овощей и клетчатки, так как они связаны с уменьшением риска различных типов рака, включая рак легких и толстой кишки. Напротив, питание, богатое мясом и сахаром, повышают риск возникновения и рецидива рака.

Также ученые в Бостоне начали определять продукты, которые помогают бороться с раковыми клетками. В одном из исследований мужчины, которые принимали добавки клетчатки три раза в день, показали снижение уровней так называемых "вечных химических веществ" (PFAS) на 8%. Это вещества, которые не разлагаются в окружающей среде и могут накапливаться в организме, повышая риск различных заболеваний, включая рак.

Клетчатка помогает выводить избыток желчи из желудочно-кишечного тракта, которая связывается с PFAS и предотвращает их всасывание в кровь. Это открытие важно, так как 9 из 10 людей не получают достаточное количество клетчатки, что увеличивает риск заболеваний, включая рак толстой кишки.

В исследовании, проведенном в Бостонском университете, участвовали 72 взрослых мужчин с обнаруженными уровнями PFAS в крови. Участники, принимавшие добавки с бета-глюканом, содержащим растительное волокно, показали снижение уровней PFOA и PFOS — двух самых опасных форм PFAS, используемых в антипригарной посуде и в пенообразователях, пишет oloygeia.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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