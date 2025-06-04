Секрет пещеры Теопетра: кто построил стену, которая старше египетских пирамид

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Эта каменная стена была возведена в эпоху верхнего палеолита, когда человечество только начинало осваивать сложные инструменты.

Фото: Freepik Первобытный человек

Датировка с помощью оптически стимулированной люминесценции показывает, что стена была построена около 23 000 лет назад, за 16 000 лет до появления египетских пирамид! Она частично закрывала вход в пещеру и, вероятно, защищала от сурового ледникового климата того времени.

Археологи обнаружили, что эта пещера была обитаема более 130 000 лет, внутри нашли каменные орудия, остатки очагов. Это открытие помогает нам понять, как жили наши предки и как они организовывали свою жизнь для выживания.

После Теопетры археологи нашли более позднее поселение в Чатал-Хююке, Турция, датируемое 7400 годом до н. э., где строились сложные глинобитные жилища. А затем — загадочные европейские мегалиты, такие как Стоунхендж.

Теопетру можно посетить! В музее хранятся находки из пещеры. Многие люди сомневаются, что такие огромные сооружения могли построить люди, но это лишь говорит о том, насколько креативными и изобретательными были наши предки, пишет unionrayo.

Уточнения

Поздний палеолит верхний палеолит (40—12 тыс. лет назад) — наиболее суровая фаза последнего вюрмского оледенения, когда современные люди расселились по всей Земле.

