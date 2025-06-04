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Почему геолокация сокращает жизнь вашего смартфона: мнение эксперта

1:06
Наука

Владимир Гриценко, специалист платформы НАФИ "Цифровой гражданин", сообщил, что современные устройства используют алгоритмы для определения местоположения, что иногда вызывает недовольство пользователей.

Видеозвонок по смартфону
Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеозвонок по смартфону

Если вас беспокоит безопасность личных данных, он советует отключить службу геолокации на устройстве или ограничить доступ к ней для большинства приложений и операционной системы, пишет "Царьград".

Кроме того, Гриценко отметил, что информация о местоположении часто используется приложениями для формирования рекламных предпочтений. Например, социальные сети могут определять текущее местоположение и делиться этими данными с партнёрами.

Полное отключение геолокации может продлить срок работы батареи смартфона, но эксперт рекомендует не делать этого, так как большинство устройств используют данные о местоположении лишь периодически, что помогает оптимизировать расход заряда. Исключение составляют навигационные приложения, которые нуждаются в постоянном доступе к геолокации.

Уточнения

Геолокация (информатика) — определение географического местоположения интернет-пользователя.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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