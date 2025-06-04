Почему геолокация сокращает жизнь вашего смартфона: мнение эксперта

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Владимир Гриценко, специалист платформы НАФИ "Цифровой гражданин", сообщил, что современные устройства используют алгоритмы для определения местоположения, что иногда вызывает недовольство пользователей.

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеозвонок по смартфону

Если вас беспокоит безопасность личных данных, он советует отключить службу геолокации на устройстве или ограничить доступ к ней для большинства приложений и операционной системы, пишет "Царьград".

Кроме того, Гриценко отметил, что информация о местоположении часто используется приложениями для формирования рекламных предпочтений. Например, социальные сети могут определять текущее местоположение и делиться этими данными с партнёрами.

Полное отключение геолокации может продлить срок работы батареи смартфона, но эксперт рекомендует не делать этого, так как большинство устройств используют данные о местоположении лишь периодически, что помогает оптимизировать расход заряда. Исключение составляют навигационные приложения, которые нуждаются в постоянном доступе к геолокации.

Уточнения

Геолокация (информатика) — определение географического местоположения интернет-пользователя.

