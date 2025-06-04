10 000 циклов зарядки без потери ёмкости: технология, которая удивит всех

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые разработали алюминиевую ионную батарею, которая может кардинально изменить будущее электромобилей.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ На зарядке

Новая технология нацелена на решение одной из самых серьезных проблем электромобилей — деградации батарей.

Сейчас доминирующие литий-ионные аккумуляторы часто теряют свою емкость после 1000 циклов зарядки, что ограничивает диапазон автомобилей и создает проблемы для владельцев. В отличие от них, новая алюминиевая ионная батарея обещает более 10 000 циклов зарядки с потерей емкости менее 1%. Это значит, что пользователи смогут дольше использовать свои автомобили без необходимости в дорогостоящих заменах.

Инновационная батарея использует алюминий вместо лития, что делает ее более доступной и экономичной. Ученые заменили традиционный жидкий электролит на твердый, что улучшило стабильность и эффективность батареи. Также была добавлена тонкая защитная пленка на электроды, предотвращающая образование кристаллов алюминия, что может значительно увеличить срок службы батареи.

Применение алюминиевых ионных батарей не только повысит производительность, но и снизит долгосрочные расходы на обслуживание электромобилей. К тому же, они более экологичны, поскольку не содержат токсичных материалов, пишет mondo-motori.

Уточнения

Деграда́ция регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени.

