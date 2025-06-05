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Грядёт климатический хаос: следующее извержение может изменить мир

2:19
Наука

Учёные бьют тревогу: следующее мощное вулканическое извержение может спровоцировать глобальный климатический хаос, к которому человечество не готово.

Вулкан
Фото: PxHere by juant33, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вулкан

Несмотря на редкость таких событий, они неизбежны — и последствия могут оказаться катастрофическими.

Исторический пример — извержение вулкана Тамбора в 1815 году. Оно вызвало похолодание на 1 °C в северном полушарии, аномальную зиму в Европе и Северной Америке, спровоцировало экономический кризис в США и вспышку холеры в Индии. Тогда десятки миллионов человек пострадали или погибли от косвенных последствий.

Эксперты предупреждают: если аналогичное событие произойдёт в ближайшем будущем, экономический ущерб за первый год может превысить 3 триллиона долларов. Снижение урожайности, нестабильность цен на продовольствие и резкое ухудшение погодных условий вызовут волну социальных и экономических потрясений по всему миру.

Хотя базовые принципы влияния вулканической активности на климат известны, множество деталей до сих пор остаются неясными. Особенно слабо изучено, как извержения влияют на осадки, сельское хозяйство и региональные климатические колебания. Эти пробелы в знаниях усложняют прогнозирование и стратегическое планирование.

Особенно тревожно то, как вулканическое охлаждение проявит себя в условиях глобального потепления. Атмосферные и океанические процессы уже изменились, и взаимодействие между ними может усилить частоту экстремальных погодных явлений. Для надёжного моделирования таких сценариев требуются более точные и гибкие климатические системы.

Последствия будут не только климатическими. Сельское хозяйство окажется в условиях непривычного холода, нарушатся цепочки поставок, может начаться голод, массовые беспорядки и новая волна миграции.

Учёные подчёркивают: необходимо срочно инвестировать в исследование геологических архивов, создавать стресс-тесты для экономик и объединять климатические прогнозы с моделями сельского хозяйства. Подготовка сегодня может спасти миллионы жизней завтра.

Уточнения

Тамбо́ра (индон. Tambora, Tomboro) — действующий стратовулкан, также известный как слоистый вулкан, на индонезийском острове Сумбава, входящем в гряду Малых Зондских островов Малайского архипелага.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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