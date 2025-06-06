Растение, о котором вы никогда не слышали, может делать то, что учёные считали невозможным

Новое исследование автополиплоидных растений кардинально меняет научные представления об эволюции и видообразовании.
На примере жука-долгунца, питающегося растениями с различным числом хромосом, учёные доказали: автополиплоидные формы способны сосуществовать в одной популяции с разными цитотипами.
Это открытие противоречит давнему убеждению, что полиплоиды нежизнеспособны или быстро вытесняются.
Эволюционный процесс стартовал миллиарды лет назад с появления самовоспроизводящихся аминокислот. Чарльз Дарвин уже тогда предполагал, что географическая изоляция способствует появлению новых видов. Позднее стало ясно, что гибридизация и полиплоидия значительно ускоряют этот процесс, пусть и за счёт сотен лет.
Однако автополиплоидия, как выяснилось, может произойти практически мгновенно — удвоение хромосом создает новые генетические комбинации и увеличивает выживаемость.
До последнего времени считалось, что автополиплоиды редко сохраняются в дикой природе. Но исследование показало, что разнообразие плоидности — не исключение, а распространённое явление.
Шелли Гейнор разработала математическую модель, учитывающую перекрытие поколений, случайность и частичную репродуктивную изоляцию. Выводы оказались неожиданными: при определённых условиях полиплоиды могут даже вытеснять диплоидные формы.
Полиплоиды признаны важными игроками в экосистемах: они вносят разнообразие, влияют на устойчивость популяций и формируют структуру сообществ. Это открытие расширяет понимание эволюции и даёт новые инструменты для охраны биологического разнообразия.
Таким образом, автополиплоидия перестаёт быть редким эволюционным курьёзом и превращается в ключ к пониманию видообразования и устойчивости экосистем.
Пло́идность — число наборов гомологичных хромосом, находящихся в ядре клетки.
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