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Растение, о котором вы никогда не слышали, может делать то, что учёные считали невозможным

2:00
Наука

Новое исследование автополиплоидных растений кардинально меняет научные представления об эволюции и видообразовании.

Комнатные растения
Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Комнатные растения

На примере жука-долгунца, питающегося растениями с различным числом хромосом, учёные доказали: автополиплоидные формы способны сосуществовать в одной популяции с разными цитотипами.

Это открытие противоречит давнему убеждению, что полиплоиды нежизнеспособны или быстро вытесняются.

Эволюционный процесс стартовал миллиарды лет назад с появления самовоспроизводящихся аминокислот. Чарльз Дарвин уже тогда предполагал, что географическая изоляция способствует появлению новых видов. Позднее стало ясно, что гибридизация и полиплоидия значительно ускоряют этот процесс, пусть и за счёт сотен лет.

Однако автополиплоидия, как выяснилось, может произойти практически мгновенно — удвоение хромосом создает новые генетические комбинации и увеличивает выживаемость.

До последнего времени считалось, что автополиплоиды редко сохраняются в дикой природе. Но исследование показало, что разнообразие плоидности — не исключение, а распространённое явление.

Шелли Гейнор разработала математическую модель, учитывающую перекрытие поколений, случайность и частичную репродуктивную изоляцию. Выводы оказались неожиданными: при определённых условиях полиплоиды могут даже вытеснять диплоидные формы.

Полиплоиды признаны важными игроками в экосистемах: они вносят разнообразие, влияют на устойчивость популяций и формируют структуру сообществ. Это открытие расширяет понимание эволюции и даёт новые инструменты для охраны биологического разнообразия.

Таким образом, автополиплоидия перестаёт быть редким эволюционным курьёзом и превращается в ключ к пониманию видообразования и устойчивости экосистем.

Уточнения

Пло́идность — число наборов гомологичных хромосом, находящихся в ядре клетки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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