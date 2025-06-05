Является ли Мака Лахи предупреждением? Найденная глыба открывает глаза на количество угроз

В 2024 году на острове Тонгатапу в Тонге учёные обнаружили нечто поразительное — каменную глыбу весом 1180 тонн, которую, по их данным, принесло гигантское цунами около 7000 лет назад.
Скалу назвали Мака Лахи, и её расположение на более чем 200 метров вглубь суши исключает обычные геологические процессы, такие как оползни или естественное обрушение.
Геологи установили, что блок откололся от соседнего утёса в результате мощного природного катаклизма. На его поверхности обнаружены отложения кальцита, позволившие с помощью уран-ториевого анализа точно датировать событие — около 6891 года назад, в ранний голоцен.
Чтобы переместить такую массивную глыбу, требовалась волна не ниже 50 метров, действовавшая не менее полутора минут. По мнению исследователей, наиболее вероятным сценарием остаётся подводный обвал или вулканический коллапс в районе архипелага Тонга.
Подобные события могут создавать гигантские волны, способные разнести камни весом в сотни тонн на километры от побережья.
Скала Мака Лахи стала важным открытием для науки: она служит своеобразным природным архивом, сохранившим память о катастрофе доисторического масштаба. Этот геологический памятник не только открывает новые страницы истории планеты, но и напоминает об уязвимости островных регионов перед цунами.
Сегодня находка становится поводом для пересмотра оценок риска в Тихом океане. Учёные призывают обновить карты потенциальных угроз, улучшить системы раннего оповещения и эвакуации. Ведь если столь мощная волна уже случалась в этом регионе, она может повториться.
Тонгата́пу (англ Tongatapu) — крупнейший остров в группе Тонгатапу архипелага Островов Тонга (или Острова Дружбы) в юго-западной части Тихого океана. По происхождению — поднятый атолл.
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