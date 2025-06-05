Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавки, которые лишают энергии и желания жить: список, который вас удивит
Бензобак может превратиться в гранату — сигнал, который водители игнорируют летом
Чтобы оценить запасы лосося: ведутся съёмки в водах Курильских островов
Советские двигатели в морской технике: корабли и подводные лодки
В 50 лет иметь тело 25-летнего: эти тренировки помогут мужчинам не терять мышечную массу
Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления
Натуральные обои — красиво, но с подвохом: вот что о них нужно знать
Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду
Прогулка в мир сказок: как волшебная тропа меняет восприятие природы

Является ли Мака Лахи предупреждением? Найденная глыба открывает глаза на количество угроз

1:54
Наука

В 2024 году на острове Тонгатапу в Тонге учёные обнаружили нечто поразительное — каменную глыбу весом 1180 тонн, которую, по их данным, принесло гигантское цунами около 7000 лет назад.

остров Пангаимоту
Фото: commons.wikimedia by Fongafale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
остров Пангаимоту

Скалу назвали Мака Лахи, и её расположение на более чем 200 метров вглубь суши исключает обычные геологические процессы, такие как оползни или естественное обрушение.

Геологи установили, что блок откололся от соседнего утёса в результате мощного природного катаклизма. На его поверхности обнаружены отложения кальцита, позволившие с помощью уран-ториевого анализа точно датировать событие — около 6891 года назад, в ранний голоцен.

Чтобы переместить такую массивную глыбу, требовалась волна не ниже 50 метров, действовавшая не менее полутора минут. По мнению исследователей, наиболее вероятным сценарием остаётся подводный обвал или вулканический коллапс в районе архипелага Тонга.

Подобные события могут создавать гигантские волны, способные разнести камни весом в сотни тонн на километры от побережья.

Скала Мака Лахи стала важным открытием для науки: она служит своеобразным природным архивом, сохранившим память о катастрофе доисторического масштаба. Этот геологический памятник не только открывает новые страницы истории планеты, но и напоминает об уязвимости островных регионов перед цунами.

Сегодня находка становится поводом для пересмотра оценок риска в Тихом океане. Учёные призывают обновить карты потенциальных угроз, улучшить системы раннего оповещения и эвакуации. Ведь если столь мощная волна уже случалась в этом регионе, она может повториться.

Уточнения

Тонгата́пу (англ  Tongatapu) — крупнейший остров в группе Тонгатапу архипелага Островов Тонга (или Острова Дружбы) в юго-западной части Тихого океана. По происхождению — поднятый атолл. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Шоу-бизнес
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России Аудио 
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Домашние животные
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы Аудио 
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Авто
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Последние материалы
Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду
Прогулка в мир сказок: как волшебная тропа меняет восприятие природы
Как спасти огурцы от жёлтых листьев: экологические методы полива, о которых не догадываются новички
В багажнике вместо аптечки: 6 законных средств самозащиты
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Миссия Пикировка: как не убить рассаду на переезде. Эти шаги спасут ваши ростки
Культура мизогинии в музыке: как соглашения о неразглашении разрушают жизни?
Ретинол до 18 лет — опасно ли? Все, что нужно знать перед применением
Что скрывает новый квантовый материал? Узнайте его удивительные свойства и перспективы
Психология планирования путешествия: как ожидание поездки влияет на счастье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.