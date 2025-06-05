Является ли Мака Лахи предупреждением? Найденная глыба открывает глаза на количество угроз

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году на острове Тонгатапу в Тонге учёные обнаружили нечто поразительное — каменную глыбу весом 1180 тонн, которую, по их данным, принесло гигантское цунами около 7000 лет назад.

Фото: commons.wikimedia by Fongafale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ остров Пангаимоту

Скалу назвали Мака Лахи, и её расположение на более чем 200 метров вглубь суши исключает обычные геологические процессы, такие как оползни или естественное обрушение.

Геологи установили, что блок откололся от соседнего утёса в результате мощного природного катаклизма. На его поверхности обнаружены отложения кальцита, позволившие с помощью уран-ториевого анализа точно датировать событие — около 6891 года назад, в ранний голоцен.

Чтобы переместить такую массивную глыбу, требовалась волна не ниже 50 метров, действовавшая не менее полутора минут. По мнению исследователей, наиболее вероятным сценарием остаётся подводный обвал или вулканический коллапс в районе архипелага Тонга.

Подобные события могут создавать гигантские волны, способные разнести камни весом в сотни тонн на километры от побережья.

Скала Мака Лахи стала важным открытием для науки: она служит своеобразным природным архивом, сохранившим память о катастрофе доисторического масштаба. Этот геологический памятник не только открывает новые страницы истории планеты, но и напоминает об уязвимости островных регионов перед цунами.

Сегодня находка становится поводом для пересмотра оценок риска в Тихом океане. Учёные призывают обновить карты потенциальных угроз, улучшить системы раннего оповещения и эвакуации. Ведь если столь мощная волна уже случалась в этом регионе, она может повториться.

Уточнения

Тонгата́пу (англ Tongatapu) — крупнейший остров в группе Тонгатапу архипелага Островов Тонга (или Острова Дружбы) в юго-западной части Тихого океана. По происхождению — поднятый атолл.

